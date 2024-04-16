السومة يعود إلى صفوف منتخبنا الوطني

تشرين_ سامر اللمع:

أعلن مهاجم منتخبنا الوطني لكرة القدم عمر السومة عودته إلى صفوف “نسور قاسيون”

جاء ذلك بعد أن كتب عبر حساباته على مواقع التواصل: “ما جرى في الفترة الماضية كان صعباً سأظلُ محترماً للرؤية الفنية للمدرب كوبر، وكذلك أثمّنُ الدورَ البارز لاتحاد كرة القدم، لسعيهِ الدُّؤُوبِ لخلق منتخبٍ يُعطي صورةً ناصعةً عن كرتنا, لقد تمّ تأويل كلامٍ لي في سياقات إعلامية بغير ما أقصدهُ، وربما كان ذلك بغير قصد”.

وأضاف “والآن بعد أن تم التواصل لعودتي أؤكد قائلاً: إنني في خدمة منتخب بلدي، وأمام نداء الوطن كلُّ الأمور ترجع للصف الخلفي”.

الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للنسور كان استبعد السومة من صفوف منتخبنا بعد الخسارة القاسية أمام اليابان في مرحلة ذهاب دور المجموعات بخماسية نظيفة، بل قام كوبر بتبديله مطلع الشوط الثاني ، ولم يستدعِ كوبر لاعبنا السومة لنهائيات كأس آسيا التي جرت في ملاعب قطر ، وهنا الصدمة كانت كبيرة للسومة وحينها أعلن اعتزاله اللعب الدولي، وكل ذلك لم يشفع له بعدها بالعودة لصفوف المنتخب بعد تشبث كوبر بقراره الخاطئ باستبعاد مهاجم بحجم السومة وهذا كان واضحاً في ضعف الخط الأمامي لمنتخبنا وعدم قدرته على تسجيل الأهداف، وحتى ينجح كوبر اليوم لم يكن لديه حلٌّ في الخط الأمامي إلّا باستدعاء مهاجم قناص جيد لتسجيل الأهداف من أشباه الفرص كالسومة.

بالتأكيد عودة السومة لصفوف النسور ستشكل إضافة حقيقية وستختلف الأمور كثيراً في الفترة القادمة، عودة السومة ستعطي اللاعبين حافزاً معنوياً كبيراً.