بدء المرحلة النهائية من ترميم أقدم مدرسة للأرمن في حلب

حلب- مصطفى رستم

وضع المطران آرماش نالبنديان مطران أبرشية دمشق وتوابعها للأرمن الأرثوذكس حجر الأساس للمرحلة النهائية لترميم ثانوية كيلكيا بحلب القديم، وهي أول مدرسة لأبناء الطائفة الأرمنية في مدينة حلب في أعقاب الإبادة الأرمنية.

وذكر المطران نالبنديان في مستهل تصريحه للصحفيين أن الترميم جاء بالتزامن مع أعياد الفصح وعيد الفطر السعيد، معتبراً أن البدء بأعمال الترميم تمثل هدية وطنية بمناسبة عيد الجلاء، ومناسبة كريمة إجلالاً للشهداء، بعد مرور أكثر من قرن على الإبادة الأرمنية.

وأضاف: “نحن موجودون ووجودنا بسورية ثروة وطنية ونقول للعالم أجمع: سورية هي فسيفساء وباقة زهور ونحن أرمن سورية من النسيج السوري، وهذه المدرسة لها دور بناء الجيل الجديد والطفل والمواطن وسيتخرج منها علماء ورجال دين وأبناء للأجيال وأمهات لهم دور في بناء الوطن مستقبلاً”.

من جانبه تحدث أفوا خوشافيان رئيس مجلس جمعية كليكيا الثقافية ل”تشرين” عن تأثر المدرسة بالحرب وزاد الأمر سوءاً ما تعرضت له بعد زلزال حلب، معتبراُ أن إطلاق الترميم سيعيد الروح لهذه المدرسة والحياة الدراسية، والمدرسة تأسست عام 1921 تتوضع بالمدينة القديمة ضمن إحدى البيوت الأثرية التي تعود لأكثر من ثلاثمئة عام وتعد تحفة فنية بالتراث المعماري.

في غضون ذلك تحدث أحمد مدراتي المشرف العام عن آلية العمل بترميم المدرسة، حيث وصلت أعمال الترميم إلى نسبة 50 % بعد تضرر أجزاء من المدرسة بعد ما ألحق زلزال السادس من شباط من العام المنصرم أضراراً في أجزاء منها وأخرت عمليات التدريس.

وأكد الاستمرار بالعمل بمساعدة أبناء الطائفة الأرمنية، في حين يقدر أن نهاية شهر آب القادم من هذا العام موعد نهائي لإنهاء الأعمال، وستكون جاهزة للخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد بعد تجهيز الساحات والغرف المتصدعة، بالإضافة لإعادة المدرسة لطابعها التراثي القديم مع الحفاظ على الحجر المتساقط القديم إلى مكانه للحفاظ على تراث المكان وأصالته.

ت- صهيب عمراية