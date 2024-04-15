الرئيس الأسد يناقش مع أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث جدول أعمال الاجتماع الموسع المقرر انعقاده قريباً

ناقش السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام لحـزب البعث العربي الاشتراكي مع أعضاء القيادة المركزية للحـزب جدول أعمال الاجتماع الموسع الذي يجري التحضير له والمقرر انعقاده قريباً، وبحث الأمين العام مع أعضاء القيادة مجموعة من العناوين الأخرى أبرزها ما يتعلق بالانتخابات التي ستجري خلال الاجتماع الموسع لاختيار أعضاء اللجنة المركزية والقيادة المركزية، وفيما إذا كان من الأصح أن تجري عملية الانتخاب على اعتبار أن سورية دائرة انتخابية واحدة، أم على أساس أن كل محافظة هي دائرة انتخابية بحد ذاتها.

النقاش أيضاً تناول تشكيل اللجان المختصة للاجتماع الموسع، والتمثيل العددي الأفضل للمحافظات في اللجنة المركزية المقبلة بحيث يتم تجاوُز الخلل التمثيلي الحاصل بين المحافظات السورية في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع ترشُّح المحافظين الفائزين بانتخابات الفروع لانتخابات اللجنة المركزية فيما إذا كان عن مقاعد الفروع التي فازوا فيها أم عن مقاعد فروعهم التي هم بالأصل منها. وأيضاً رؤساء المنظمات الذين تمت تسميتهم أصلاء للاجتماع الموسع، كيف سيخوضون انتخابات اللجنة المركزية؟