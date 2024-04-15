افتتاح أكبر معرض حلال في روسيا 14 أيار القادم

تشرين:

تفتتح في مدينة قازان بجمهورية تتارستان أكبر منصة تجارية للمسلمين في روسيا الاتحادية «سوق قازان الحلال التجاري الدولي»، وذلك في الفترة من 14 إلى 19 أيار 2024، حيث مخطط لهذه السوق أن تجذب أكثر من 40 ألف زائر ويحتوي على 4.5 آلاف منتج حلال من جميع أنحاء العالم.

يُشار إلى أن هذا المعرض يُعقد في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي «روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان»، الذي يجمع ممثلين عن جميع دول منظمة التعاون الإسلامي.

وفي السنوات الأخيرة، بدأ ينمو حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي بشكل كبير، ففي عام 2021 بلغ حجمه 113.3 مليار دولار، وهذا ما يزيد بنسبة 43.2 ٪ عن عام 2017.

وفي هذا الإطار، قال حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في خطابه أمام المشاركين في منتدى قازان 2023: «إن سوق الحلال والإمدادات المتبادلة من المنتجات المطابقة للمعايير الإسلامية تفتح آفاقاً واسعةً جديدةً».

وينمو سوق الحلال العالمي بسرعة مدهشة، ويقدر الآن بـ 2.6 تريليون دولار، وتأمل موسكو أن يسهم عمل المنتدى في مواصلة تطوير صناعة الحلال والتجارة في روسيا، وبحلول عام 2028، من المتوقع أن تصل قيمة سوق الحلال إلى أكثر من 11 تريليون دولار» حسب ما أعلن عنه طه في أيار الماضي.

جدير بالذكر أن انعقاد هذا المعرض الدولي لأفضل المنتجات الحلال في إطار منتدى قازان يساهم في تسيير تطوير الصناعة والتجارة الخارجية للاتحاد الروسي بشكل عام، ومن الممكن في المعرض شراء المواد الغذائية والملابس والإكسسوارات ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع الاستهلاكية ذات شهادة الحلال، التي أنتجتها شركات التصنيع الرائدة في العالم الإسلامي، في عام 2023، حيث تمكن الزوار من التعرف على منتجات من إيران وأفغانستان والسنغال وتركيا، ومن المتوقع أنه هذه السنة ستولي شركات إندونيسية وماليزية اهتماماً بالمعرض ودخول سوق الحلال الروسي المتنامي أيضاً.

ومن المثير للاهتمام أن مجموع من شارك في المعرض 400 عارض، قدموا 4.5 آلاف منتج، حيث أصبح سوق قازان الحلال التجاري الدولي منصةً مريحةً للتسوق العائلي وشراء البضائع الحلال، وقد زاره أكثر من 40 ألف ضيف، بمن في ذلك، وفود رسمية من ماليزيا وباكستان وأوزبكستان والمغرب والبحرين وتشاد والسنغال وإيران وتركيا والغابون، وممثلون من وسائل الإعلام الأجنبية، ومشاركون في منتدى عموم روسيا لرجال الدين التتار، كما زاره دبلوماسيون شباب من دول منظمة التعاون الإسلامي، و نواب مجلس الدوما للاتحاد الروسي، وأعضاء حكومات المناطق الاتحادية.

و من المقرر أنه في عام 2024، أن يجري المعرض التجاري الدولي قازان سوق الحلال في 14-19 أيار في الحديقة الصناعية الزراعية «قازان»، حيث سيتمكن المشاركون من تقديم منتجاتهم على المسافة التجارية التي تبلغ 5 آلاف متر مربع، وتكلفة المشاركة تعادل 210 دولارات لمساحة التجزئة المجهزة بالواجهة، كما إن المعرض متخصص في المنتجات الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة والسلع الاستهلاكية.