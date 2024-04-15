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المصرف الزراعي التعاوني يضيف قرض شراء حصادة إلى جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف

دمشق – ماجد مخيبر:
وافق مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني على تمويل شراء حصادة «قمح وحبوب»، وإضافتها إلى جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف، وبحيث تكون نسبة تمويل الشراء بقيمة 70 في المئة من ثمنها.
وحدد مجلس الإدارة في قراره شروط التمويل بأن تكون الحصادة حديثة وغير محدثة، ولم يمض على تاريخ دخولها القطر عامين من تاريخ صدور الشهادة الجمركية، ويمنح كقرض متوسط الأجل وبنسبة 70 بالمئة من قيمتها بما يتناسب مع حجمها و مواصفاتها وعرض سعرها وبعد الاستعلام عن أسعار الآليات المشابهة أصولاً.
كما أكد مجلس الإدارة ضرورة تقديم الضمانة العقارية المناسبة والمقبولة لدى المصرف لتغطية القرض الممنوح ومراعاة بقية شروط الإقراض الأخرى المعمول بها لدى المصرف.

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