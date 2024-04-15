646 مليون ليرة تعويض للمزارعين في طرطوس واللاذقية وحمص

دمشق- رشا عيسى:

وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الإثنين في وزارة الزراعة، على تعويض 408 مزارعين متضررين في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص بمبلغ قدره 646 مليون ليرة.

وشمل التعويض المزارعين المتضررين من التنين البحري أوائل العام الجاري، وكذلك المتضررين نتيجة الغمر والبرد والصقيع في المحافظات الثلاث سواء للبيوت المحمية أم الحمضيات أو القمح أو المزروعات المختلفة.

وأكد المجتمعون التعويض لمزارعي البيوت المحمية المتضررين في محافظة طرطوس نتيجة التنين الحاصل في منتصف وآخر شهر كانون الثاني من هذا العام في قرى دير الحجر والريحانية والثورة والهيشة ومنطقتي صافيتا وطرطوس، والتنين الحاصل في 19 تشرين الثاني و23 كانون الأول من العام الماضي في قرى الهيشة وميعار شاكر ودير حباش وبيت نور الدين والدنانير في طرطوس والروضة والمقعبرية ببانياس على محاصيل البندورة والخيار والباذنجان والفاصولياء والكوسا والفليفلة والفريز ونباتات الزينة، حيث بلغ عدد البيوت المحمية المتضررة 407 بيوت بمساحة متضررة وحوالي 148 دونماً لدى 126 مزارعاً وبمبلغ إجمالي 216 مليون ليرة، وأيضاً تعويض المزارعين المتضررين في منطقة صافيتا نتيجة الغمر الحاصل في بداية شهر شباط على البيوت المحمية المزروعة بالبندورة والباذنجان والخيار والفريز، حيث بلغ عدد البيوت المتضررة 504 بيوت بمساحة 168 دونماً وعدد المتضررين 76 مزارعاً بمبلغ إجمالي 366.9 مليون ليرة.

كما وافق المجلس على التعويض للمزارعين المتضررين في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية نتيجة البرد الحاصل في نهاية الشهر الأول من هذا العام على الحمضيات، حيث بلغ عدد المتضررين 192 مزارعاً بمساحة 568 دونماً وبمبلغ 57.2 مليون ليرة، والتعويض على المزارعين المتضررين في منطقة تلكلخ بمحافظة حمص نتيجة الغمر الحاصل على محصول القمح في منتصف الشهر الأول من هذا العام، حيث بلغ عدد المتضررين 14 مزارعاً بمساحة 320 دونماً وبمبلغ إجمالي 6 ملايين ليرة.

وأكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال الاجتماع أهمية التزام الفلاحين بالشروط الفنية المعتمدة لإنشاء البيوت المحمية لحماية محاصيلهم من التعرض للضرر عند حدوث التنين، وتدقيق التكاليف الفعلية لكل محصول، والتوسع بالمعلومات الواردة في التقارير الفنية التي توضح مسوغات منح التعويض.