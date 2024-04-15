ذراع إلكترونية للتعامل مع مصادر الإشعاع والمواد السامة

تشرين:

نجح طالب في كلية لوغانسك الروسية للهندسة المدنية في تطوير نموذج أولي لذراع إلكترونية حيوية مخصصة للعمل مع المركبات الكيميائية الخطرة يُمكن استخدامها في العمل مع مصادر الإشعاع وغيرها من المواد السامة التي يمكن أن تُلحق ضرراً بالإنسان، وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن استخدام الابتكار كطرف اصطناعي للذين فقدوا أحد أطرافهم، وهي أرخص بكثير من مثيلاتها الموجودة في السوق.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن إيليا بيندوفسكي مبتكر الذراع قوله: باستخدام أجهزة الاستشعار الحيوية التي يتم ارتداؤها على اليد، يمكننا استبدال اليد البشرية بالكامل، والاتجاه الرئيسي هنا بالطبع هو استخدام الذراع في البيئات الخطرة المختلفة، وفي هذه الحال تصنع الذراع من المادة البلاستيكية كخيار تجريبي، ولكن إذا استبدلناها، على سبيل المثال، بالبلاستيك فيمكن استخدامها في أي بيئة تُشكّل خطراً على الإنسان.

وأضاف بيندوفسكي: إن عمليات البحث والتطوير المماثلة مستمرة منذ فترة طويلة، ولكن سعرها أعلى بكثير من النموذج المقدم. وقد تم التخفيض من تكاليف الإنتاج من خلال استبدال المكونات الأجنبية بنظيراتها المحلية وتطوير برامج خاصة لها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل الذراع الإلكترونية باستخدام أنظمة «البلوتوث»، و«واي فاي» وجهاز إرسال لاسلكي، ما سيسمح بالتحكم في الغرسة عن بُعد من دون اللجوء إلى جهاز تحكم.

ومضى قائلاً: يُمكننا التحكم عن بُعد حتى باستخدام الهاتف الذكي. ويتوقف كل ذلك على احتياجاتنا، أي أين وكيف سيستخدم هذا الابتكار، ويمكننا القول إن هذه إحدى وظائف ذراعنا، وهناك وظيفة أخرى، وهي القدرة على تعديلها وتكييفها مع أي مهمة.

وأشار الطالب إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة الاختبار وإدخال تعديلات في تصميمه. ومع ذلك، فإنه لا يستبعد في المستقبل إمكانية إنشاء هيكل خارجي كامل. وسيتم طباعة جميع مكوناته باستخدام التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد، وستؤخذ في الاعتبار سمات تشريحية للمريض.

وأكد بيندوفسكي أيضا، أنه يقوم بتطوير عدة مشاريع في وقت واحد، وهناك نظام منزلي ذكي وزورق يعمل بالوسادة الهوائية يتم التحكم فيها عن بعد ولوحة تفاعلية محلية.