وفاة أربعة مواطنين وإصابة ٢١ آخرين نتيجة تدهور بولمان على أوتستراد (حمص- دمشق)

تدهورت مركبة نوع بولمان على أوتستراد (حمص- دمشق) بالقرب من “كازية الحمزة ” ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة واحد وعشرين آخرين.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد توجهت دوريات شرطة مركز الطرق العامة في النبك وتم إسعاف المصابين ونقل المتوفين إلى مشفى النبك وإزالة آثار الحادث.

وبالتحقيق الأولي تبين أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة والانزلاق بسبب تساقط الأمطار.

نظم الضبط اللازم من قبل مركز شرطة الطرق العامة بالنبك والتحقيقات لاتزال مستمرة.