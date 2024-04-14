الفتوة يعزز صدارته.. والجيش يواصل تعثره في الدوري الممتاز

تشرين- سامر اللمع:

نجح متصدر الدوري وحامل اللقب نادي الفتوة من قلب تأخره بهدف مع نهاية الشوط الأول إلى فوز وبثلاثية مقابل هدفين أمام الجيش في افتتاح لقاءات الجولة العشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم لفئة الرجال الذي أقيم في ملعب الجلاء بالعاصمة دمشق.

وهذا الاختيار الأول لكادر الجيش الجديد بقيادة يامن الشبلي ومساعده قطيش ومدرب الحراس ركان عرابي.

مهاجم الجيش محمد الواكد لم يمهل حارس الآزوري طه موسى سوى إحدى عشرة دقيقة لديك شباكه بهدف الجيش الوحيد في هذا اللقاء. ومع بداية الشوط الثاني بدأت بوادر أزرق الدير للتعديل وكان له ما أراد عبر لاعبه مصطفى جنيد بعد 3 دقائق فقط من انطلاقة الشوط، ليعزز محمد مالطا تقدم أزرق الدير بهدف جميل من تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس الجيش خالد إبراهيم الذي وقف عاجزاً عن صدها في د 67 ، بعدها ألغى حكم اللقاء هدفاً الجيش بداعي التسلل ، وفي د73 اختتم زيد غرير مهرجان أهداف الآزوري ليضيف 3 نقاط جديدة تضاف لرصيده الذي أصبح 49 نقطة، بينما تجمد رصيد الزعيم عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وغداً الاثنين تستكمل لقاءات هذه الجولة وفيها الوحدة يستقبل جبلة في ملعب الجلاء بدمشق، والحرية يحل ضيفاً على حطين في ملعب الباسل في اللاذقية، وديربي حمص بين الكرامة والوثبة في ملعب الباسل ، وملعب الحمدانية سيكون مسرحا للقاء أهلي حلب وضيفه تشرين، وأخيراً الساحل بقيادة مدربه الجديد محمد خلف في لقاء الفرصة الأخيرة للبقاء بين الكبار عندما يستقبل الطليعة في ملعب الصالة في طرطوس.

الجدير ذكره أن صافرة المباريات تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصراً.