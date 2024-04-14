الأعلى تحقيقاً للأرباح.. شركة تينسيت الصينية تجني 2.6 مليار دولار إيرادات من لعبتي هواتف ذكية في 2023

تشرين- رصد:

تضمنت قائمة ألعاب الهواتف الذكية الأعلى تحقيقا للإيرادات لعام 2023 لعبتين من شركة “تينسيت” الصينية، إذ جاءت لعبة “أونر أوف كينجز ” في المركز الأول للمرة الخامسة خلال الأعوام السبع الماضية محققة 1.5 مليار دولار، بتراجع عن عام 2022 حين حققت إيرادات بلغت 1.8 مليار دولار.

في المركز الثاني جاءت لعبة “ببجي موبايل” بـ 1.1 مليار دولار، بانخفاض كبير عن عام 2022، حيث حققت 1.5 مليار دولار، مبتعدة إلى حد كبير من ذروة إيراداتها في عام 2021، عندما حققت ما يقرب من 2 مليار دولار، ورغم انخفاض الإيرادات إلا أن اللعبة ما زالت تتمتع بشعبية كبيرة بين مستخدمي الهواتف المحمولة.

لعبة الألغاز “كاندي كريش ساجا” من استديو “كيج” المملوك من قبل شركة مايكروسوفت بعد عملية الاستحواذ على شركة “أكتيفجن بليزارد” حققت 983.8 مليون دولار لتكون في المركز الثالث، ومنذ بداية عام 2023 كانت اللعبة تحقق 90 مليون دولار شهريا قبل أن تنخفض بحلول نهاية العام إلى 70 مليون دولار شهريا، وكان العام الماضي يعد ثاني أكبر عام تحقق فيه لعبة هذا الحجم من الإيرادات على الإطلاق وذلك بحسب بيانات موقع “ستاتيستا”.

شهدت للعبة جينشين إمباكت بعض التذبذب في 2023 لتحقق 956.6 مليون دولار وتحتل المركز الرابع، ويعود هذا إلى أن استديو ميهويو المطور للعبة أطلق لعبته الجديدة “هونكاي: ستار رايل”، ما أدى بالتالي إلى انخفاض إيرادات اللعبة طوال موسم الصيف، ولحسن الحظ، أن الأمور تعافت مع حلول نوفمبر الماضي.

وبعد عام رائع في 2021، عندما كسرت حاجز المليار دولار انخفضت إيرادات للعبة “روبلوكس” لتحقق 888 مليون دولار في 2023، لتحتل المركز الخامس لعامين على التوالي، وتعمل الشركة جاهدا الآن لدفع الملايين من لاعبيها لشراء منتجات داخلية في اللعبة من أجل رفع الإيرادات في 2024.

“رويال ماتش” جاءت في المركز السادس بـ 850 مليون دولار، وهذا أول ظهور للعبة في القائمة السنوية لأفضل عشرة ألعاب تحقيقا للإيرادات، حيث تقدمت بـ 14 مركزا في العام الماضي، وحققت نجاحا كبيرا في النصف الأول من 2023 ثم حافظت على معدل إيرادات شهرية يبلغ نحو 80 مليون دولار بدءا من يوليو الماضي فصاعدا. وإذا استمرت على هذا المنوال ولم تنمو لعبة “كاندي كريش” طوال 2024، فمن الممكن أن نشهد تتويج ملك جديدا على رأس القائمة العام المقبل.