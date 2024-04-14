آخر الأخبارمجتمع

طلاب الأولمبياد العلمي السوري يحرزون ميداليتين برونزية وفضية في أولمبياد الهندسة الإيراني الدولي

دمشق- تشرين

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميداليتين برونزية وفضية خلال مشاركتهم في أولمبياد الهندسة الإيراني الدوليّ لعام 2023، الذي أقيمت اختباراته “عن بعد” خلال شهر تشرين الأول الماضي.
وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان نشرته في صفحتها على موقع الفيس بوك اليوم، أن الطالبين من الصف الثالث الثانوي إبراهيم محمّد هدى العويس من محافظة حلب وسارية محمّد زاهر رمضان من محافظة دمشق أحرزا الميداليتين البرونزيّة الفضّية في المستويين المتقدّم والحر.
وأشارت الهيئة إلى أن الأولمبياد العلميّ السوريّ عزز بهذه النتيجة رصيده بعد أن كان حصد خمس ميداليّات برونزيّة، وثلاث عشرة شهادة تقدير في مشاركته السابقة لعام 2022.
يذكر أن هذه المشاركة السورية السادسة في أولمبياد الهندسة الإيراني الذي يقام سنوياً منذ عام 2014.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

السفير الضحاك: الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يتحملان مسؤولية أي تصعيد…

آخر الأخبار

وفاة أربعة مواطنين وإصابة ٢١ آخرين نتيجة تدهور بولمان على أوتستراد (حمص- دمشق)

آخر الأخبار

الفتوة يعزز صدارته.. والجيش يواصل تعثره في الدوري الممتاز

آخر الأخبار

الأعلى تحقيقاً للأرباح.. شركة تينسيت الصينية تجني 2.6 مليار دولار إيرادات من لعبتي…

آخر الأخبار
السفير الضحاك: الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يتحملان مسؤولية أي تصعيد بالمنطقة وفاة أربعة مواطنين وإصابة ٢١ آخرين نتيجة تدهور بولمان على أوتستراد (حمص- دمشق) الفتوة يعزز صدارته.. والجيش يواصل تعثره في الدوري الممتاز الأعلى تحقيقاً للأرباح.. شركة تينسيت الصينية تجني 2.6 مليار دولار إيرادات من لعبتي هواتف ذكية في 2023 «المالية»: التعديلات على قانون مصارف التمويل الأصغر ستؤدي لتخفيض الأعباء المترتبة على العملاء سورية تعرب عن تضامنها مع إيران وتؤكد أن ضرباتها على أهداف إسرائيلية حق في الدفاع عن النفس طلاب الأولمبياد العلمي السوري يحرزون ميداليتين برونزية وفضية في أولمبياد الهندسة الإيراني الدولي الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة يبرز مخاوف المشاركين منه المقداد خلال اتصال هاتفي مع عبد اللهيان: الرد الإيراني على الكيان الصهيوني حق مشروع في الدفاع عن النفس الحرس الثوري أكد ان العملية نجحت أكثر من المتوقع.. رئيسي: العملية العسكرية ضد «إسرائيل» حق دفاعي عن سيادة إيران