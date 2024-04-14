طلاب الأولمبياد العلمي السوري يحرزون ميداليتين برونزية وفضية في أولمبياد الهندسة الإيراني الدولي

دمشق- تشرين

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميداليتين برونزية وفضية خلال مشاركتهم في أولمبياد الهندسة الإيراني الدوليّ لعام 2023، الذي أقيمت اختباراته “عن بعد” خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان نشرته في صفحتها على موقع الفيس بوك اليوم، أن الطالبين من الصف الثالث الثانوي إبراهيم محمّد هدى العويس من محافظة حلب وسارية محمّد زاهر رمضان من محافظة دمشق أحرزا الميداليتين البرونزيّة الفضّية في المستويين المتقدّم والحر.

وأشارت الهيئة إلى أن الأولمبياد العلميّ السوريّ عزز بهذه النتيجة رصيده بعد أن كان حصد خمس ميداليّات برونزيّة، وثلاث عشرة شهادة تقدير في مشاركته السابقة لعام 2022.

يذكر أن هذه المشاركة السورية السادسة في أولمبياد الهندسة الإيراني الذي يقام سنوياً منذ عام 2014.