قمة إيطالية- إيطالية في ربع نهائي الدوري الأوروبي بين ميلان وروما

تشرين

يستضيف فريق إي سي ميلان الإيطالي اليوم جاره ومنافسه روما في مواجهة قوية في تمام العاشرة ليلاً ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب سان سيرو في العاصمة الإيطالية روما.

التقى ميلان وروما 33 مرة في مختلف البطولات، حقق ميلان الفوز في 15 مباراة، بينما تعادلا 10 مرات، وفاز روما في 8 مباريات.

يعتبر ميلان حامل لقب الدوري الأوروبي 7 مرات، يقدم أداءً مميزًا هذا الموسم في البطولة، حيث احتل المركز الثاني في مجموعته، بينما احتل روما المركز الأول في مجموعته.

وروما الذي احتل وصافة بطل الدوري الأوروبي عام 1991، يطمح إلى تحقيق لقبه الأول في البطولة، ويعتمد على نجمه الإيطالي تامي أبراهام.

تقام مباريات إياب نصف النهائي 2 أيار والإياب 9 أيار، وأخيرا النهائي سيقام يوم 22 أيار في مدينة دبلن الأيرلندية، على ملعب دوبلين أرينا.

يرى ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق إي سي ميلان الإيطالي، أن مواجهة روما اليوم في ربع نهائي الدوري الأوروبي، ازدادت صعوبة بعد وصول المدير الفني دانيلي دي روسي، مشدداً على أن فريق الذئاب تطور كثيراً معه.

وأضاف:”روما تغير مع قدوم دي روسي، لم نقم بمراجعة المواجهات المباشرة في الدوري ولكننا ركزنا على المفاهيم الجديدة والمواقف الجديدة التي نقلها دي روسي للفريق”.

وأضاف:”بالنسبة لنا، إنها لحظة جيدة بالتأكيد. الفريق في حالة جيدة ويواجه اللحظة الحاسمة في الموسم بالطريقة الصحيحة. سيكون تحدياً مدته 180 دقيقة، لكن مساء الغد يجب أن نحاول إعادة شيء إيجابي إلى المنزل”.

وختم مدرب ميلان: “في النهاية، ستصل الفرق إلى أعلى مستوى بالتأكيد، بالفعل في الدور ربع النهائي، الأمر هكذا.. هناك فرق قوية حقاً، إنه هدف مهم ومرموق حقاً، وعلينا أن نواجه هذه التحديات باهتمام كبير”.