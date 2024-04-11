احتراق بوفيه مدرسة بدرعا نتيجة عبث أولاد كانوا يلعبون بجواره

درعا – وليد الزعبي:

وقع عند الساعة السادسة من مساء أمس حريق في بوفيه مدرسة المحطة الأولى بحي الكاشف ضمن مدينة درعا، وتشير بعض المصادر إلى أن الحريق الذي أتي على كامل موجودات البوفيه سببه عبث الأولاد أثناء اللعب بجواره في باحة المدرسة.

قائد فوج إطفاء درعا العميد غسان خضور أشار إلى أنه فور الإبلاغ عن الحريق المذكور في حي الكاشف ضمن مدينة درعا، توجهت سيارة نجدة إطفاء أولى مع طاقمها إلى مكان الحريق وتم إخماده وتبريده ومنع انتشاره، لافتاً إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات باحتراق غرفة البوفيه بكامل أثاثها.

تجدر الإشارة إلى أن تأخر الإبلاغ عن الحرائق يؤدي في أحيان كثيرة إلى عدم وصول زمر الإطفاء في الوقت المناسب لحصر الأضرار المادية وعدم اتساعها أو كبرها، ما يستدعي السرعة في الإبلاغ ممن هم في الجوار على الرقم المجاني (١١٣ /إطفاء درعا).

والمهم ذكره أيضاً أنه ينبغي إغلاق أبواب المدارس الخارجية المؤدية إلى الباحات والبناء وغرفه الصفية والإدارية والبوفيه والحمامات، لمنع دخول الأطفال والأولاد والتسبب بأضرار عن قصد أو غيره بموجوداتها، حيث إن معظم أبواب مختلف المدارس غير مغلقة وتبقى مفتوحة، كما أن بعض أسوار المدارس فيها فتحات أو أجزاء منها مهدمة وتحتاج هي والأبواب إلى إعادة تأهيل وصيانة لإحكام إغلاقها.