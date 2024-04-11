نادي نصيب يحلم بالدوري الممتاز بإمكانات متواضعة

درعا – هيثم العلي:

بالإرادة والتصميم أثبت نادي نصيب خلال فترة زمنية قصيرة وجوده في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم وقارع فرقاً كبيرة لها باع طويل في البطولات المحلية، واستطاع التربع على صدارة الدوري لفترات طويلة، وحقق نتائج مميزة خلال مشاركته بمراحل الدوري.

لحين بلوغه إلى المباراة النهائية المؤهلة للدوري الممتاز “المباراة الحاسمة والفاصلة” مع نادي الجهاد بطل المجموعة الشمالية في 19 الشهر الجاري في ملعب كفر عايا في حمص.

ما جعله قدوة لأندية الريف في محافظة درعا التي عادت بقوة للمنافسة بجميع ميادين الألعاب الرياضية.

و لم تكن مسيرة النادي في الدوري عادية فما تحقق من نتائج متميزة يعد البداية لمرحلة أهم مستقبلاً كما يقول القائمون على النادي.

حالة اجتماعية متميزة

رئيس نادي نصيب الرياضي بدرعا مرعي أبو زريق أكد لـ”تشرين” أن نادي نصيب من أهم الأندية الريفية المجتهدة ، و منذ أن تم تشكيل مجلس الإدارة أفرز حالة اجتماعية متميزة تمثلت بتشكيل فريق كرة القدم، وفرق أخرى وبألعاب مختلفة وتأهل بجدارة وصدارة وقوة إلى المباراة النهائية الفاصلة والمؤهلة للدوري الممتاز.

وتابع أبو زريق فريقنا بأتم الجاهزية والاستعداد والمعنويات عالية وهناك متابعة يومية للفريق لمواجهة نادي الجهاد.

وحالياً التدريبات مستمرة وعيننا على اللقاء للتأهل للممتاز.

طموح كبير

بدوره الخبرة الرياضية عماد أبو زريق داعم النادي أكد أنه منذ اللحظة التي تم فيها إعادة انتساب النادي لاتحاد الكرة تم تشكيل الفريق ليكون له حضور قوي في الدوري بمختلف درجاته.

وأوضح أبو زريق أن ما تحقق هذا الموسم من نتائج جيدة كان ثمرة تعاون ومحبة اللاعبين مع بعضهم ووجود كادر تدريبي وإداري منسجم مع الفريق، إضافة إلى وجود جمهور محب للنادي لم يبخل عليه بالتشجيع والعطاء مع وجود داعمين أساسيين للفريق سخروا إمكاناتهم المادية من أجل إنجاح مسيرة الفريق في الدوري، لذلك هناك تصميم على الاستمرار في هذا الطريق رغم صعوبته لأن الطموح هو تحقيق حلم النادي وجماهيره بالتأهل إلى الدوري الممتاز واللعب مع الكبار، وهذا الأمر ليس صعباً مادامت الإرادة موجودة.

وبانتظار المباراة النهائية المؤهلة للدوري الممتاز مع نادي الجهاد، لنفرح جمهورنا ونحقق ماسعينا له منذ بداية إطلاق حلم التأهل.