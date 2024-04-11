مدرب سان جيرمان متفائل بتحقيق ريمونتادا أمام برشلونة الثلاثاء القادم

تشرين:

أبدى الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جرمان ثقته في لاعبيه خلال مباراة الإياب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وخسر باريس سان جيرمان على ملعبه بنتيجة 3-2 ضد برشلونة في ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

وسيلتقي الفريقان، الثلاثاء المقبل، لحسم المتأهل لنصف النهائي في مدينة برشلونة.

وقال إنريكي: “خضنا مباراة جيدة أمام فريق قوي للغاية، عندما كانت النتيجة 1-0، كانت لدينا شكوك، لم يفقدوا الكرة ولعبوا بشكل جيد للغاية”.

وأَضاف: “قلبنا النتيجة في الشوط الثاني، لكنهم سجلوا الهدف الثالث”.

وأضاف: “سنذهب إلى برشلونة برغبة كبيرة. بالنسبة لنا، ستكون مباراة نهائية. لدي ثقة في فريقي”.

يذكر أن لويس إنريكي كان مدرب برشلونة عندما قلب الفريق تأخره ذهاباّ 0-4 إلى انتصار بنتيجة 6-1 أمام باريس سان جرمان في “ريمونتادا” تاريخية بدوري أبطال أوروبا عام 2017.

فقد حقق برشلونة الإسباني الفريق الذي لعب له مدرب سان جيرمان إنريكي انتصاراً مهماً في قمة مثيرة بدوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان ليضع قدماً في نصف نهائي البطولة.

وعلى استاد حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، حقق برشلونة انتصاراً بنتيجة 3-2، يضعه في موقف ممتاز قبل لقاء الإياب في برشلونة بعد أقل من أسبوع.

وتقدم النادي الكاتالوني بهدف في الشوط الأول لنجمه البرازيلي رافينيا، قبل أن يعود سان جيرمان للقاء بهدفين سريعين في الشوط الثاني للفرنسي عثمان ديمبيلي والبرتغالي فيتينيا.

ومع سيطرة باريس سان جرمان، عاد برشلونة لينتفض ويسجل هدفين، الأول بقدم رافينيا، ثم الثالث برأسية المدافع الدنماركي أندرياس كريستانسن.

وبهذه النتيجة المريحة نسبياً، سيحتاج برشلونة إلى التعادل فقط على ملعبه، من أجل بلوغ نصف نهائي البطولة، لأول مرة منذ 5 أعوام.