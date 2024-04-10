فوج إطفاء درعا يخمد حريقاً في مطعم ناجم عن تسرب الغاز وآخر بمنزل سببه ماس

درعا – وليد الزعبي

يواصل فوج إطفاء درعا استنفاره على مدار الساعة خلال أيام العيد كما في أيام الدوام الرسمي، من أجل التدخل السريع في تنفيذ مهمات إخماد الحرائق و الإنقاذ التي يحتمل الإبلاغ عنها في أي لحظة.

وأوضح قائد فوج إطفاء درعا العميد غسان خضور أنه فور الإبلاغ عن حريق في مطبخ مطعم ضمن مدينة إزرع نتيجة تسرب غاز من خرطوم أسطوانة الغاز ظهر اليوم، توجهت سيارة نجدة أولى مع طاقمها من وحدة إطفاء إزرع إلى الموقع، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المطعم، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كذلك لدى الإبلاغ بعد ظهر اليوم عن حريق منزل طابق رابع في حي المطار ضمن مدينة درعا وقع نتيجة ماس كهربائي، توجهت سيارة إطفاء نجدة أولى مع طاقمها بأقصى سرعة إلى مكان الحريق، وتم إخماده والسيطرة عليه وحصره عند علبة توزيع الكهرباء الرئيسة ، حيث ساهم سرعة الإبلاغ عن الحريق بالوصول في الوقت المناسب ومنع امتداد النار إلى داخل المنزل، وتلافي حدوث أي أضرار.

ونبه قائد الفوج إلى ضرورة أخذ الأهالي للحيطة والحذر، وموازنة الأحمال الكهربائية في المنازل لمنع حدوث أي ماس قدي يؤدي إلى اشتعال الحرائق، كذلك ضرورة تفقدهظ لصمام أسطوانات الغاز وخراطيمها، وإغلاق الصمامات قبل النوم لمنع حدوث أي تسرب قد يؤدي إلى حوادث لا تحمد عقباها، وأكد على أهمية سرعة الاتصال بالرقم المجاني (١١٣ /إطفاء درعا) من أجل سرعة التدخل وتلافي حدوث أي أضرار بشرية أو مادية، علماً أنه وخلال عطلة العيد فإن فوج إطفاء درعا ومراكز إطفاء كل من الصنمين والشيخ مسكين ونوى وإزرع وبصرى الشام بحالة استنفار وجاهزيه كاملة على مدار الساعة.