أول مدينة ألعاب في القنيطرة

القنيطرة – محمد الحُسَين

بيّن رئيس بلدية مدينة البعث بلال سليمان أن مدينة الألعاب التي جُهزت في مدينة البعث هي مشروع استثماري لأطفال وأسر القنيطرة، ولزوار المحافظة، موضحاً أن البلدية منحت أحد المستثمرين رخصة إشغال مؤقتة لمدة ستة شهور على أرص تبلغ مساحتها حوالي دونمين على الشارع الرئيسي في المدينة مقابل دار الضيافة، وتبلغ قيمة رخصة الإشغال شهرياً ( 600 ) ألف ليرة سورية.

ولفت سليمان إلى أن البلدية طلبت من المستثمر توخي إجراءات الأمن والسلامة في مدينة الألعاب، ومراعاة الأسعار المناسبة والرائجة فيما يتعلق بتذاكر الدخول أو أسعار المأكولات في مطعم المدينة بالتنسيق مع مديريتي السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وقد قام المستثمر قاسم الخطيب بتجهيز أول مدينة ألعاب في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة، وهي الأولى على مستوى المحافظة، منوهاً بأن المدينة تضم أكثر من تسع أراجيح كبرى وخمس متوسطة وصغيرة ناهيك بالقطار والبالون الكبير والمطعم الذي يقدم الطعام والمشروبات الشعبية، إضافة لمقاعد مخصصة للأسر التي تزور المدينة ليلاً ونهاراً.

ووعد الخطيب بزيادة الألعاب الطفلية الإلكترونية التي يرغبها الأطفال، وتجذب المراهقين، لتكون المدينة متنفساً طبيعياً ترفيهياً لأبناء محافظة القنيطرة.

وفي سياق متصل، قامت بلدية مدينة البعث بتقليم الأشجار وقص العشب في الحديقة المركزية بمدينة البعث والتي تضم أيضاً ألعاباً طفلية ومساحات عشبية خضراء ووروداً وأزاهير وظلال أشجار الزينة الكثيفة وبحيرة ومقاعد الجلوس، لتستقبل الأسر خلال عطلة العيد من الثامنة صباحاً إلى السابعة مساء.