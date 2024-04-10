الأمطار في السويداء تجاوزت معدلها السنوي 

السويداء – طلال الكفيري:

أشاعت الهطولات المطرية التي شملت كل أرجاء السويداء خلال اليومين الماضيين، بعد توقف دام نحو شهر، حالة من الارتياح عند مزارعي الأشجار المثمرة والقمح والحمص، لما لها من تأثير إيجابي على العملية الإنتاجية لهذه المحاصيل، إذ يأمل المزارعون بموسم إنتاجي جيد، في حال لم يتعرض لأي موجة من البرَد والصقيع لا سمح الله كما حصل الموسم الفائت.

عدد من المزارعين أشاروا لـ” تشرين” إلى أن الهطولات المطرية جاءت بوقتها، لكون أغلب الزراعات في المحافظة بعلية تعتمد بشكل رئيسي على الأمطار. ويأمل المزارعون بإنتاج وفير هذا الموسم خلافاً للمواسم الماضية.

وفي هذا الصدد، أشار مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد لـ” تشرين” إلى أن الهطولات المطرية تجاوزت معدلها السنوي هذا الموسم، حيث بلغت كمية الأمطار الهاطلة هذا الموسم في منطقة عين عرب 537 مم بينما المعدل السنوي هو 524 مم، أما كمية الأمطار في منطقة السويداء فقد بلغت 358 مم، بينما المعدل السنوي هو 303 مم، منوهاً بأن الهطولات الأخيرة، لها فائدة إروائية لكافة المحاصيل، ولم تلحق هذه الهطولات أية أضرار بالمحاصيل، لكونها لم يرافقها هطل لحبات البرَد، فالموسم الزراعي على مستوى المحافظة جيد قياساً بالمواسم الماضية.