القطاعات الخدمية في دير الزور جاهزة خلال فترة العيد

دير الزور – مالك الجاسم:

اتخذت القطاعات الخدمية في محافظة دير الزور كل التحضيرات خلال فترة عيد الفطر السعيد وخلال حديثه لـ”تشرين” أكد الدكتور “مأمون حيزة” مدير صحة دير الزور أن كل المشافي في المدينة والريف على أتم الجاهزية خلال فترة العيد لاستقبال أي حالة وتم وضع برنامج مناوبات على مدار الساعة إضافة لتزويد كل المشافي بكميات من الأدوية كما تم وضع منظومة الإسعاف بحالة جاهزية على مدار الساعة.

من جانبه أكد الدكتور “المثنى اليوسف” مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد أن قسم الإسعاف وكل الأقسام بجاهزية تامة إضافة إلى وضع برنامج مناوبات خلال فترة العيد لاستقبال أية حالة إسعاف.

كما اتخذ فوج إطفاء ديرالزور تحضيراته الكاملة خلال فترة العيد وأكد “سمير المغير” قائد الفوج أن كافة عناصر الفوج بحالة جاهزية تامة للتدخل المباشر في حال حدوث أي طارئ كما تم وضع كافة سيارات الإطفاء في حالة جاهزية تامة.

بدوره أكد “عدي الجاسم” مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن هناك دوريات سوف تقوم بعملها خلال فترة العيد ونحن بجاهزية تامة لاستقبال أية شكوى عبر الاتصال المباشر على الأرقام التي تم تخصيصها لهذه الغاية أو مراجعة المديرية بشكل مباشر وتمنى من الأهالي نصح أطفالهم بعدم الاقتراب من الأطعمة المكشوفة.

من جانب آخر تم توزيع الوحدات الشرطية ضمن الأسواق والشوارع الرئيسية إضافة إلى تخصيص سيارة إسعاف في المناطق المخصصة للألعاب.

كما تم صباح اليوم تسيير حافلات النقل الداخلي لنقل المواطنين مجاناً من أحياء المدينة إلى منطقة المقابر عبر أربعة محاور إضافة إلى تسيير حافلات أخرى من جامعة الفرات للغاية ذاتها.