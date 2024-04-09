وزير الأوقاف: سلوك المؤمن في الأعياد يكون بالعطاء واصطناع المعروف ومساعدة المحتاجين

دمشق- تشرين:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن سورية صامدة وستبقى صامدة في غمار هذه المحنة التي يصنعها أعداؤنا بفضل وقوف والتفاف شعبها حول جيشها وقائدها السيد الرئيس بشار الأسد.

وفي كلمة متلفزة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أشار الوزير السيد إلى أن سلوك المؤمن في الأعياد يكون بالعطاء المثمر واصطناع المعروف والعطف على اليتامى ومساعدة المحتاجين والفقراء وتخفيف المعاناة عن المنكوبين والمهجرين، وأن يؤدي للمجتمع ما عليه من واجبات والتزامات ويمنح الوطن الذي يعيش فيه كل ما لديه من جهد وطاقات.

وقال وزير الأوقاف: نتقدم باسم السادة العلماء والدعاة والعاملين في وزارة الأوقاف ومؤسساتها الدعوية بأخص التهاني ونرفع أسمى آيات المحبة والولاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد عليه وعلى شعبه وأمته هذا العيد بالنصر العزيز المؤزر.

ولهج وزير الأوقاف بالدعاء بالرحمة للشهداء الأبرار مشاعل النور الذين ارتقوا فداء لثرى الوطن الطاهر، وللمحافظة على وحدة أرضه وشعبه وأن يمن الله بالشفاء على الجرحى.