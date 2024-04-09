الرئيس الأسد يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الفطر السعيد

تبادل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم عدداً من برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتلقى سيادته برقيات من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، والرئيس سردار بيردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان، والرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية أندونيسيا، والرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة أريتريا، والرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، والعقيد أسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة في جمهورية مالي.

كما تلقى سيادته برقيات تهنئة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.