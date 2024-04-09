كأس الجمهورية للسيدات في العاصمة.. وأندية الثورة والوحدة وبردى تتكفل بالمصاريف

تشرين

أصدر الاتحاد السوري لكرة السلة جدول مباريات بطولة كأس الجمهورية للسيدات لموسم 2023-2024 ، والذي سيقام في دمشق بنظام مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى كلاً من الثورة وحطين وأهلي حلب، أما المجموعة الثانية فضمت كلاً من سيدات الوحدة وبردى بالإضافة إلى الجلاء.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث سيلاقي أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية. وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.

وستنطلق مباريات كأس الجمهورية في الثامن عشر من شهر نيسان الجاري وتستمر للثالث والعشرين منه، وستقام جميع المباريات في صالة الفيحاء بـدمشق.

وبحسب اتحاد كرة السلة فإن أندية الثورة وبردى والوحدة ستتكفل بمصاريف الفرق المتنقلة من دون إطعام ولـ 17 شخصاً من كل فريق.

بالإضافة لدفع تكاليف الحكام والمراقبين مع إقامتهم والإطعام، كما يتوجب على الأندية الثلاثة دفع أجور التحكيم والمراقبة والإحصاء لكافة المباريات والبالغ عددها 9، ويعود ريع مباريات كأس الجمهورية بالكامل للفرق الثلاثة بالتساوي.

وشدد اتحاد كرة السلة أنه من غير المسموح أي ترحال جماهيري للأندية في بطولة كأس الجمهورية للسيدات.

يشار إلى أن بطولة كأس الجمهورية للسيدات لم تقم في الموسم الماضي. بسبب كارثة الزلزال ولتوفير النفقات على الأندية.