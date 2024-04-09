الريال يستقبل مان سيتي في ربع نهائي أبطال أوروبا اليوم

تشرين:

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليغ” بلقاءين يجمعان فريقين إنكليزيين.

سيجمع اللقاء الأول حامل اللقب مانشستر سيتي مع الفريق الحاصل على أكثر ألقاب البطولة ريال مدريد، وذلك على ملعب الأخير سنتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية في الحادية عشرة ليلاً.

وسيكون اللقاء انتقامياً إلى حد ما، إذ كان مانشستر سيتي قد فاز على ضيفه ريال مدريد في الدور قبل النهائي الموسم الماضي بأربعة أهداف دون مقابل.

مدرب مانشستر سيتي غوارديولا قال إنه لا يتوقع تكرار فوزه الساحق على ريال مدريد الموسم الماضي عندما يلتقيان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأضاف إن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي سيمثل تحدياً مختلفاً مع استعداده لمباراة الذهاب اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال غوارديولا “الأمر صعب. لأن الفوز على ريال مدريد مرتين بنفس الطريقة أمر مستحيل… لأنهم يتعلمون.. أتوقع أساليب لعب مختلفة في المباراة الواحدة. لديهم القدرة على الضغط العالي واللعب بشراسة. ريال مدريد خطير للغاية… الجميع يعرف قوتهم وتحولهم السريع خلال اللعب.

وتابع قائلاً “في الوقت نفسه، لا يمكنك المجيء إلى هنا فقط للسيطرة على نطاق المباراة. عليك أن تحاول النيل منهم وتسديد لكمة سريعة لهم وإجبارهم على الشعور بقدرتنا على التسجيل في أي وقت. نشعر بقوة وثقة كبيرة”.

ماذا قال أنشيلوتي؟

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني إن فريقه افتقر للشجاعة والشخصية بمواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، الذي أقصاه عن طريقه لإحراز لقب المسابقة الأعرق قارياً للمرة الأولى في تاريخه.

وطالب أنشيلوتي، البالغ من العمر 64 عاماً، لاعبيه بإظهار المزيد من القوة الذهنية عندما يواجهون البريميرليغ للموسم الثالث توالياً في المسابقة القارية الأم، بعدما سحق رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في عقر دارهم النادي الملكي برباعية نظيفة إياباً، بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عشية المواجهة المنتظرة مستذكراً الخسارة برباعية “لعبنا من دون شجاعة ومن دون شخصية. الشجاعة والشخصية أساسيتان في هذا النوع من المباريات وافتقدناهما في مباراة الإياب”.

وأكد مدرب ميلان وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق أن لاعبيه يجب أن يكونوا أقوياء ذهنياً أمام سيتي لكنه أقرّ بأنه يشعر بالتوتر قبل المباراة.

وتابع “الشيء المهم هو أن نكون في أفضل حالاتنا، والجانب الذهني مهم للغاية، ومن حيث الشجاعة والشخصية، كان لدينا الوقت للاستعداد للمباراة، لقد استعددنا بشكل جيد للغاية، وأنا واثق من أننا سنقدّم أفضل ما لدينا ولدينا الجودة للمنافسة”.

وعلى الرغم من فوزه باللقب القاري 4 مرات (ميلان 2003 و2007 وريال 2014 و2022)، أكثر من أي مدرب آخر، اعترف أنشيلوتي بتوتره قبل المواجهة، وقال: “(أنا) متوتر للغاية، قبل أي مباراة على المستوى الشخصي أنا أعاني”.

وشدد على أن “الهزيمة معاناة والنصر ارتياح وليس سعادة.. المعاناة والضغط يبقيانك على قيد الحياة، إنه الوقود بالنسبة لي”.

الجدير ذكره أن المباراة الثانية ستجمع فريق أرسنال الإنكليزي مع بايرن ميونيخ الألماني على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

أما غداً الأربعاء، فسوف يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني فريق بوروسيا دورتموند الألماني ، بينما يحل البارسا ضيفاً على سان جيرمان الفرنسي.