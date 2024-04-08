مدرب حطين الجديد: تدريب الحيتان شرف كبير لي

تشرين- سامر اللمع

أعلن نادي حطين تعيين أحمد عزام مدرباً لفريق كرة القدم، بعد إقالة الجهاز الفني للفريق تحت إشراف عمار ياسين عقب سوء النتائج في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتقرر أن يساعد عزام في مهامه أحمد حاج محمد، وتكليف علي شعبان بتدريب حراس المرمى، وتعيين علي سلوم محللاً للأداء.

ويقع فريق الحيتان في المركز الخامس على سلم ترتيب أندية الدوري هذا الموسم، برصيد 29 نقطة من 9 انتصارات و4 تعادلات و6 خسارات حيث سجل 23 هدفاً بينما استقبلت شباكه 17 هدفاً.

وكان اتحاد كرة القدم ممثلاً بلجنة الانضباط والأخلاق قد قام بشطب نقطتين للحيتان بل رفضت اللجنة كتاب الالتماس الذي قدمه النادي من أجل إعادتهما.

حطين كان ينافس الفتوة في أولى جولات الإياب على صدارة ترتيب الدوري، لكن ما لبث أن تراجع عن ذلك بعد تلقيه عدة خسائر غير متوقعة ولا سيما مع جاره الساحل صاحب المركز الحادي عشر وقبل الأخير والذي يقاتل من أجل الهروب من شبح الهبوط بثلاثية مقابل هدفين في المرحلة السادسة عشرة وأتبعها بخسارة ثانية مع أهلي حلب بهدفين لهدف.

وبعدها بدأ مسلسل التعادلات مع جاره تشرين في الديربي الذي سيطر عليه التعادل السلبي ومع الطليعة بهدف لمثله حيث تمكن من العودة للقاء بتسجيله هدف التعادل عبر سليمان رشو، وكان الطليعة قد تقدم بهدف سجله عدنان طومان قبل دقيقة واحدة من هدف حطين.

أحمد عزام سيكمل المشوار في آخر 3 جولات وسيلاقي يوم 16 الحالي الحرية الذي هبط لمصاف أندية الدرجة الأولى منذ الجولة الماضية وفي رصيده 7 نقاط فقط .

عزام أكد لـ«تشرين» أن مهمة تدريب حطين شرف كبير له وسيسعى في الجولات المتبقية لتصحيح المسار قدر الإمكان عله ينجح في كسب مزيد من النقاط تحسن موقعه في ترتيب الدوري.