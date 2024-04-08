توزيع ألبسة العيد على ٢٤٥ من أبناء الشهداء والجرحى والمفقودين

اللاذقية- سراب علي

في مبادرة هدفها إدخال الفرح إلى قلوب أبناء وبنات شهداء وجرحى الجيش، عشية عيد الفطر السعيد، وزعت محافظة اللاذقية اليوم ألبسة على أبناء الشهداء وجرحى الحرب والمفقودين من مدنيين وعسكريين، وذلك بحضور المحافظ المهندس عامر هلال.

وأكد هلال على الأطفال أهمية متابعة العلم والدراسة ليكملوا ما بدأه أباؤهم الذين ضحوا بأنفسهم لأجل الوطن، متمنياً لهم أياماً ملؤها الخير و البركة.

بدوره، أشار رئيس لجنة الإغاثة الفرعية في المحافظة بشار أسد في تصريحه لـ”تشرين” إلى أنه خلال شهر رمضان تم تقديم كافة أشكال الدعم للجمعيات الخيرية وتعزيز التواصل فيما بينها ليكونوا يداً واحدة في تقديم المساعدة للأسر الأكثر حاجة

وأضاف : باعتبار ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين أولوية ومع اقتراب عيد الفطر قمنا بمبادرة توزيع ألبسة جديدة لأبناء الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأوضح أن المرحلة الأولى تستهدف ذوي الشهداء خارج كنف الأم والبالغ عددهم ٢٤٥ فرداً ،وذلك في مركز حديقة العروبة للأنشطة الثقافية، لتشمل تباعاً جميع أبناء الشهداء والجرحى والمفقودين في كافة أرجاء المحافظة بما يساعد الأهل بتوفير احتياجات العيد، مبيناً أنه تمت مراعاة أسرة الشهيد، حيث كل فرد من الأسرة حصل على ألبسة العيد بهدف رسم الفرح على وجوههم.

وعن ألية التوزيع، أوضح أسد أن القوائم تمت بالتنسيق مع مكتب الشهداء بالأمانة العامة ، حيث تم تزويد المحافظة بقوائم تفصيلية لأبناء الشهداء وبدأنا اليوم بالتوزيع لمن هم خارج كنف الأم ليستمر التوزيع بعدها لأبناء وزوجات وأمهات الشهداء جميعاً، مشيراً إلى استمرار التوزيع بعد العيد في مدينة اللاذقية والقرداحة وجبلة والحفة ، ولتخفيف أعباء السفر و التنقل يمكن أن يكون التوزيع عن طريق الوحدات الإدارية ومراكز البلدات.

وعن دور مؤسسة “سورية بتجمعنا”، بينت رئيسة اللجنة الإدارية لفرع المؤسسة في اللاذقية عنود حداد لـ” تشرين ” أن متطوعي الجمعية شاركوا في عمليات الفرز والتوضيب، حيث تم فرز الألبسة حسب العمر والجنس وعدد الأبناء في الأسرة الواحدة ، مضيفة: مشاركتنا اليوم في التوزيع لرسم البسمة على وجوه الأطفال.

كما عبر عدد من أبناء الشهداء، ومنهم (حسن وغادة) أبناء الشهيد منهل الرحية و( حلا وشهد ) أبناء الشهيد علاء جمعة في حديثهم لـ ” تشرين ” عن سعادتهم بحصولهم على ثياب العيد الجديدة، فهذه المرة الأولى التي يرتدون فيها ثياب العيد منذ أكثر من سنتين .

وأضاف كل من روعة عبد الكريم الديس وحنين ومصطفى عبيدة حلاق والطفلة أسينات بسيم جراد أن العيد أصبح له طعم و يمكنهم زيارة أصدقائهم وأقاربهم بثياب جديدة .