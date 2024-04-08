الشعلة لمباراتي الفصل مع خطاب منتصف نيسان الجاري للتأهل إلى “الممتاز”

تشرين – هيثم العلي:

فرحة لا توصف شهدها الشارع الرياضي بدرعا بعد تأهل فريق الشعلة لمباراتي الفصل المؤهلتين للدوري الممتاز لكرة القدم للرجال، وذلك بعد تعادله مع نادي الشرطة.

وتصدر الفريق المجموعة الجنوبية بدون أن تلحق به أي خسارة خلال الدوري بجميع مراحله، وهو رقم قياسي يسجل للشعلة.

وسيلاقي الفريق نادي خطاب ثاني المجموعة الشمالية ذهاباً وإياباً في 16 و23 نيسان الجاري المؤهلة للدوري الممتاز والتي ستجري في محافظة حماة بمرحلة الذهاب وستكون مرحلة الإياب بمحافظة درعا.

مباراة الشعلة مع الشرطة وهي الرابعة خلال الدوري كانت جيدة المستوى انتهت بالتعادل السلبي.

حيث كان الشعلة الأفضل في معظم المراحل وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، فالشوط الأول بدأه حمزة سليمان بتسديدة قوية أبعدها الحارس شيفان أوسي كما احتضن كذلك كرة الصلال مروان وعاد الأوسي وأبعد عرضية طه العايق ،وكانت أخطر الفرص انفرادة الصلال بالحارس الأوسي الذي أبعد الكرة باللحظات الأخيرة من أمام قدم الصلال. لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

بالشوط الثاني تابع الشعلة تميزه وحماسه ونشاطه الهجومي ليسجل أول حضور له بفرصة ثمينة عبر كرة أحمد عمارة التي صدها الأوسي، عاد وتابعها حمزة سليمان بجانب القائم.

وعاد الحارس وأبعد كرة لعمارة ومن جديد يهدر الشعلة فرصة على طبق من ذهب أرسلها عرضية فواز أسعد لزورو الذي سددها بصاروخية لكن جانبت القائم وعلت تسديدة العقاد العارضة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

الدكتور مازن حميدي رئيس نادي الشعلة الفخري تحدث لتشرين، أنه لا يريد الاحتفال مبكراً وبرأيه هذا سابق لأوانه.. لدينا مباراتان مهمتان، ونحن نحترم الخصم.

وخلال المباراة القادمة لفريقنا مع نادي خطاب ستكون جميع مناطق حوران بكافة مفاصلها الرياضية والاجتماعية مع الفريق لأن درعا تستحق أن يكون لديها فريق بالدوري الممتاز.

وأشار الدكتور حميدي إلى أن الشعلة عنواننا الدائم وهو هويتنا مبروك لدرعا، اليوم النادي أموره تسير بالمجرى الصحيح الذي رسمنا وخططنا له منذ البداية نحو تحقيق حلم الفريق بالصعود إلى مصاف أندية الدوري الممتاز، الذي أصبح على بعد خطوة من الدخول في حلقة المنافسة الأخيرة والنهائية على بطاقة التأهل للممتاز والعبور إليه، بعد أن تصدرنا المجموعه الجنوبية، برصيد اثنتي عشرة نقطة.

يشار إلى أن الشعلة تصدر ترتيب المجموعة ب12 نقطة والشرطة ب11 نقطة وسيلاقي الهلال مرتين في دمشق والمجد ثالثاً ب8 بعد تجاوزه النبك بثلاثية لهدفين وأخيراً النبك بنقطة واحدة.

والهلال وخطاب تأهلا للقاءي الحسم وخرج النواعير والجهاد من المنافسة مبكراً.