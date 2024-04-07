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في اتصال هاتفي.. المقداد ووزيرة خارجية غانا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين

تشرين:
تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي في جمهورية غانا شيرلي بوتشوي، بحثا خلاله تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
وعبرت بوتشوي عن أهمية تعزيز العلاقات بين غانا وسورية واتخاذ خطوات ملموسة في هذا السياق، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه بلادها للمواطنين السوريين المقيمين على أراضيها.
من جانبه رحب المقداد بجميع الخطوات التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون بين سورية وغانا في المحافل والمنظمات الدولية.

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