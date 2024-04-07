آخر الأخبارأهم الأخبارمحليات

الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية

التقى السيد الرئيس بشار الأسد المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم والمعلوماتية، وثمّن الرئيس الأسد روح التحدي والمثابرة التي يمتلكها المدرسون في سورية لا سيما المتميزون منهم مشدداً على أنه يجب دائماً أن ينقلوا تلك الروح إلى طلابهم في الصفوف الدراسية.
كما نوّه إلى أن هذا النوع من المسابقات هو أحد عناصر التعليم المستمر للأساتذة لأنه يكفل تطوير القدرات ومواءمتها مع مستجدات التعليم وتطوُّر أساليبه وأدواته ومضامينه. معتبراً أن المشاركة في هذه المسابقات تشكل مفصلاً حيوياً في الحياة المهنية للأساتذة وتؤثر إيجاباً في مهاراتهم وإبداعهم.
وقال الرئيس الأسد: “لطالما نحتفي بالطلاب الأوائل المتفوقين كل عام، فإنه من الجميل أن نلتقي بالمدرسين الذين يخوضون أيضاً منافسات مع أنفسهم وفيما بينهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم التعليمية والفكرية وهذا يغذي ويرفع مستوى التعليم التربوي في سورية”.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

في اتصال هاتفي.. المقداد ووزيرة خارجية غانا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين…

آخر الأخبار

لا ارتفاع في عدد الحالات والمنحنى الوبائي مستقر.. الصحة تنفي وجود وفيات بفيروس كورونا

آخر الأخبار

وافق على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط الإنتاج في معامل الأدوية خارج المدن الصناعية..…

آخر الأخبار

وزارة التربية تعلن نتائج المسابقة العلمية للمُدرسين

آخر الأخبار
في اتصال هاتفي.. المقداد ووزيرة خارجية غانا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية لا ارتفاع في عدد الحالات والمنحنى الوبائي مستقر.. الصحة تنفي وجود وفيات بفيروس كورونا وافق على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط الإنتاج في معامل الأدوية خارج المدن الصناعية.. مجلس الوزراء يناقش صكاً تشريعياً لتشديد عقوبات المعتدين على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية وزارة التربية تعلن نتائج المسابقة العلمية للمُدرسين 77 عاماً على التأسيس.. السوريون إذ يستمرون بإحياء ذكرى ميلاد حزب البعث: للحقيقة والتاريخ.. إنصافاً وتأكيداً والتزاماً بسورية الوطن شعباً وهوية.. ونصراً على كل عدو ومتآمر في قمة تموز المُقبلة «لتحتفظ روسيا بالأراضي مقابل أطلسية أوكرانيا» هل هي مُقايضة يعرضها الغرب على موسكو؟ «ميدل إيست أي»: صحيفة فرنسية تسخر من صيام غزة الجائعة.. ورواد «الـسوشال ميديا»: عنصرية بغيضة في إلحاحية السؤال الأنطولوجي.. أي معنى لتكامل العلوم؟ مجلس الشعب: ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي ستبقى شعلة تنير طريق الأحرار والمناضلين