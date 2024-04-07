وزارة التربية تعلن نتائج المسابقة العلمية للمُدرسين

دمشق – دينا عبد

أعلنت وزارة التربية اليوم نتائج المسابقة العلمية للمدرسين التي أُقيمت تصفيتها النهائية أمس ضمن حفل نظم في دار الأسد للثقافة والفنون.

وزير التربية محمد عامر المارديني وفي تصريح ل”تشرين” أشار إلى أن الاحتفالية اليوم لتقديم الجوائز والشهادات للفائزين بمسابقة المعلمين والمدرسين العلمية الذين مثلوا كل المحافظات بالاختصاصات الخمسة: رياضيات – فيزياء – كيمياء – علم الأحياء – المعلوماتية.

وأضاف المارديني: الآن نحن بصدد إعلان النتائج، وسيتم اختيار ثلاثة فائزين من كل اختصاص حسب نتائجهم في الامتحان.

وبيّن الوزير أن المسابقة مهمة جداً وهي بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد هدفها الأساسي تحفيز المعلمين لبذل الجهود لصالح العملية التعليمية، والفائز الوحيد هو الطالب لكونه سيكسب مدرس على مستوى عالٍ في اختصاصه.

وكشف وزير التربية أن المسابقة أصبحت سنوية والسنة القادمة أتوقع أن تكون الأعداد أكبر ومن المحافظات كلها.

وفيما يخص المدرسين الفائزين قال الوزير المارديني: سنستفيد منهم كموجهين اختصاصيين في الوزارة.

المسابقة فرصة لتعريف المعلم بنقاط قوته وضعفه وحل المشاكل عن طريق التدريب والمشاركين ال٨٥٩ هم فائزين بمجرد دخولهم بهكذا مسابقه.

وتوجه الوزير عبر “تشرين” بالشكر لكل مَن ساعد بالاحتفالية والمسابقة والشكر لمدراء التربية في المحافظات وأمناء الفروع.

الفائزون في مادة الرياضيات:

المركز الأول: عزمات أحمد سعيد.

المركز الثاني: عصام محمود علي.

المركز الثالث: عبد الله أمين الشيخ.

الفائزون في مادة الفيزياء

المركز الأول: محمد محمود النقري.

المركز الثاني: سومر اسماعيل صالح.

المركز الثالث: حسام عسكر.

مادة الكيمياء

المركز الأول: دارين صلاح زيتون

المركز الثاني: إباء خولاني

المركز الثالث: أكرم سمير عبد الحميد.

مادة علم الأحياء

المركز الأول: ربيع علي ديب.

المركز الثاني: ولادة محمد زينة.

المركز الثالث: سيلين عبد الكريم منكش.

مادة المعلوماتية

المركز الأول: سليم علي الصالح

المركز الثاني: مهند عبد الحميد خربوطلي

المركز الثالث: ربيع هيثم عراج.

حضر احتفالية التكريم إلى جانب وزير التربية أمين فرع الحزب حسام السمان ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي ود. عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث وسومر الظاهر رئيس منظمة الشبيبة واللواء بسام بري رئيس مكتب الشهداء ومديري التربية في المحافظات وعدد من الشخصيات وأساتذة الجامعة.