قمة في الدوري الإنكليزي بين ليفربول ومان يوناتيد… والعنوان عودة الريدز إلى الصدارة

تشرين:

يخوض ليفربول في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه وغريمه التقليدى مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الإنكليزي.

يملك «الريدز»، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده فى المواسم الثلاثة الماضية، سبعين نقطة، وهو يسعى بكل قوة إلى الفوز بكل مبارياته حتى يعزز فرصه في الفوز باللقب الغائب.

ويعود ليفربول إلى ملعب «أولد ترافورد»، معقل مانشستر يونايتد، بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين من مواجهتهما الأخيرة التي انتهت بفوز الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» 4-3 بدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي في 17 آذار الماضي.

ويخوض ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه بأقل مجهود 3-1 على ضيفه شيفيلد يونايتد، بينما مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس برصيد 48 نقطة، يلعب اللقاء من أجل مصالحة جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارته الدراماتيكية 3-4 أمام مضيفه تشيلسي في المرحلة الماضية باليوم نفسه.

ويبحث ليفربول عن انتصاره الأول فى معقل يونايتد بمختلف المسابقات منذ فوزه الكاسح بخماسية نظيفة في أكتوبر 2021 ببطولة الدوري، ويأمل النجم الكبير محمد صلاح، هداف ليفربول، بزيارة مرمى مانشستر يونايتد للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن هز شباكه فى اللقاء الماضي.

ويعد مانشستر يونايتد الضحية المفضلة لصلاح، بعدما استقبل أكبر عدد من أهداف صلاح طوال مسيرته الاحترافية بالملاعب الأوروبية التى بدأت عام 2012، حيث سجل 13 هدفا فى 14 مباراة لعبها ضد اليونايتد فى جميع البطولات، فى الوقت الذي يتطلع فيه للتتويج بلقب هداف الدورى الإنكليزي في الموسم الحالي للمرة الرابعة في مشواره بالملاعب البريطانية، ويحتل صلاح المركز الثاني برصيد 16 هدفاً، بفارق هدفين عن النرويجي هالاند المتصدر.

وتتسم لقاءات مانشستر يونايتد وليفربول بالعراقة، حيث التقيا للمرة الأولى في 28 نيسان 1894، لتتواصل بعدها مواجهاتهما التي دائماً ما تتميز بالإثارة والندية والأهداف الغزيرة.