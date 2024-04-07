الكرامة يقترب من المنافسة على المربع الذهبي للدوري الممتاز

تشرين- سامر اللمع:

يوصل فريق الكرامة لكرة القدم مشواره الناجح في الدوري الممتاز لكرة القدم، ولاسيما مع نهاية مرحلة الذهاب وبداية الإياب، فهو الفريق الوحيد الذي فاز على الآزوري حامل اللقب، وهنا كانت المفاجأة وتغيير المسار نحو الأفضل.

الكرامة إلى الآن لعب 19 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 منها و8 تعادلات و4 خسارات مسجلاً 22 هدفاً ومستقبلاً 5 فقط ونقاطه 29 في المركز السادس.

فريق الكرامة في حالة معنوية جيدة بعد تمكنه من تحقيق ثلاثة انتصارات في الجولات السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة على فرق الجيش والطليعة والساحل 0 – 1 و 0 – 4 و1-2. على التوالي.

وسيدخل اللقاء القادم وعينه على تحقيق انتصار جديد و التقدم أكثر على سلم الترتيب.

مدرب فريق الكرامة طارق جبان أكد ل”تشرين” جهوزية فريقه الكاملة لخوض غمار الجولة العشرين المهمة، فاللقاء سيحمل طابع المتعة الكروية، وذلك لحاجة الفريقين لنقاط المباراة وتوقع أن تكون المباراة هجومية منذ الدقائق الأولى وأنه من الممكن استغلال الضغط النفسي للاعبين.

وعبّر جبان عن رضاه التام لأداء ونتائج فريقه وخاصة في مرحلة الإياب لكن كثرة التعادلات التي تعرض لها الفريق كانت سبباً جوهرياُ في إبعاده عن أجواء المنافسة لهذا العام.

واعتبر أن من أهم الأولويات التي يجب العمل عليها تحقيق الاستقلال المالي والفني للأندية والتسويق الجيد للدوري السوري وتأمين ملاعب تدريبية وصيانة الملاعب الرياضية ورفد الحكام بوسائل تقنية حديثة، وأكد عند تحقيق هذه العوامل وغيرها ستصبح الرياضة السورية في قمة تألقها داخلياً وخارجياً.

فملاعبنا لا تصلح لرياضة كرة القدم، ولا لأي رياضة أخرى، لذا يجب أن تكون بحال أفضل حتى تظهر الجمل التكتيكية ، ويتحسن الأداء بشكل عام.

فمستوى دورينا بعيد كل البعد عن مستوى دوريات دول الجوار حتى وإن كان يضم كوكبة من نجوم كرتنا وبعض المحترفين الأجانب.