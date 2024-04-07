أتلتيك بيلباو يتوج بلقب مسابقة كأس إسبانيا

تشرين:

فكَّ أتلتيك بيلباو ثاني أكثر الأندية تتويجاً بلقب كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، نحس خسارته ست مباريات نهائية متتالية، عندما حسم السابعة بتغلبه على ريال مايوركا 4-2 بركلات الترجيح على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكان ريال مايوركا البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه دانيال رودريغيس في الدقيقة 21، وأدرك أويهان سانسيت التعادل في الدقيقة 50.

وتألق حارس المرمى الاحتياطي لبيلباو خولن أجيريسابالا الذي لعب أساسياً على حساب الدولي أوناي سيمون، في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الثانية التي انبرى لها مانو موراليس، قبل أن يهدر زميل الأخير الصربي نيمانيا رادونيتش الثالثة بتسديدها خارج الخشبات الثلاث.

وسجل بيلباو أربع ركلات ترجيحية كانت كافية لكسبه المباراة وإحراز اللقب الـ24 في تاريخه والأول منذ عام 1984 عندما حقق الثنائية المحلية وذلك قبل ولادة أي من لاعبي فريقه الحالي.

ومنذ ذلك الحين خسر النادي المباريات النهائية الست الأخيرة أعوام 1985 و2009 و2012 و2015 و2020 و2021.

وخاض بيلباو المباراة النهائية الـ40 في مسابقة الكأس في تاريخه، علماً أنه خسر في عام 2021 المباراة النهائية مرتين في الشهر نفسه، إذ تأجّل نهائي نسخة 2020 ضد غريمه الباسكي ريال سوسيداد إلى الثالث من أبريل 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

ومُني بيلباو بخسارة مؤلمة أمام ألد منافسيه سوسييداد 0-1، قبل أن يسحقه برشلونة برباعية نظيفة بعد أسبوعين في نهائي نسخة 2021، حيث عزز النادي الكاتالوني رقمه القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 31 لقباً (في 42 مباراة نهائية).

وفي المقابل، فشل ريال مايوركا في في التتويج باللقب للمرة الثانية بعد عام 2003 وخسر النهائي الثالث بعد نسختي 1991 و1998.

كما فشل مدربه المكسيكي خافيير أغيري في التتويج بلقب المسابقة للمرة الثانية بعدما خسر نهائي نسخة 2005 عندما كان يشرف على تدريب أوساسونا.

وكان أتلتيك بيلباو البادئ بالتهديد عندما سدد إينيغو رويس دي غالاريتا كرة قوية من خارج المنطقة أبعدها حارس المرمى السلوفاكي دومينيك غريف بصعوبة إلى ركنية (16).

ورد الكوسوفي وداد موريتشي بتسديدة من خارج المنطقة أبعدها أجيريسابالا إلى ركنية (19).

ونجح رودريغيس في افتتاح التسجيل لريال مايوركا بتسديدة قوية من داخل المنطقة مستغلاً كرة مرتدة من الحارس أجيريسابالا إثر تسديدة قوية لخوسيه كوبيت بعد ركلة ركنية (21).

وكاد إينياكي وليامس أن يدرك التعادل عندما تلقى كرة داخل المنطقة لعبها بجوار القائم الأيمن (45+1).

ونجح اويهان سانسيت في إدراك التعادل عندما تلقى كرة من نتيكو وليامس داخل المنطقة وهيأها لنفسه بيمناه وسددها بالقدم ذاته في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (50).