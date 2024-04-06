خطاب إلى لقاء الفصل المؤهل للممتاز.. ونهاية مأساوية للنواعير أمام الهلال

تشرين:

تمكن نادي خطاب من حماة من حجز بطاقة التأهل الثانية لمباراة الفصل المؤهلة للدوري الممتاز بكرة القدم الموسم المقبل بعد فوزه الكبير على الجهاد بثلاثية من دون رد في اللقاء الذي جمعهما في ملعب حماة الصناعي، حيث سجل محمود النشمي في مناسبتين ويزن سلامة هدفاً واحداً، وبهذا الفوز رفع خطاب رصيده إلى 10 نقاط خلف الهلال المتصدر بـ14 نقطة بينما بقي الجهاد ثالثاً بـ6 نقاط والنواعير رابعاً وأخيراً بـ4 نقاط.

وإلى ملعب الجلاء بالعاصمة دمشق حيث انتهت مباراة الهلال وضيفه النواعير الذي لعب بشبابه في الدقيقة 55 بعد انسحاب النواعير والنتيجة تشير لتقدم الهلال 7-0 .

سـجلها “عـزيـز أصـمان هـدفـين، وعـيسى الـعلي أربعة أهداف (سـوبـر هـاتـريـك)، ورونـي سـعدون هدفاً واحداً”.

وقد أعلن حكم اللقاء في الدقيقة 55 نهاية المباراة بعد خروج 8 لاعبين من فريق النواعير بحجة الإصابة وعدم وجود لاعبين احتياط.

وغداً تنتهي منافسات المجموعة الجنوبية في الثالثة عصراً حيث يلتقي الشرطة مع الشعلة في ملعب الجلاء بالعاصمة دمشق لتحديد هوية المتصدر والوصيف، بينما سيحتضن ملعب النبك لقاء هامشياً بين النبك وضيفه المجد بعدما فقد الفريقان حظوظهما بالتأهل سابقاً.

لاعب فريق رجال خطاب محمود النشمي قال عقب الفوز على الجهاد: الحمد لله الذي أكرمنا بالفوز على الجهاد والتأهل للمباراة النهائية المؤهلة للدوري الممتاز لكرة القدم .

وكل الشكر للكادر الفني والإداري ولإدارة نادي خطاب والجمهور الخطابي جمهور الهيبة.

وختم: الشكر لأهلي وناسي جمهور الطليعة وأتمنى أن نكون عند حسن ظنكم دائماً، بإذن الله سنبذل كل جهدنا للتأهل للدوري الممتاز لتحقيق آمال جماهير الهيبة.