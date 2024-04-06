اختتام الدورة الرمضانية لكرة اليد بأجواء مميزة

درعا- هيثم العلي:

أسدل الستار اليوم على الدورة الرمضانية لقدامى كرة اليد ، والتي جرت بأجواء كرنفالية واحتفالية رمضانية مميزة، ونظمتها اللجنة الفنية لكرة اليد واللجنة الفنية للرياضة للجميع بإشراف الاتحاد الرياضي “بمناسبة أعياد نيسان”.

وأقيمت فعالياتها على أرض الصالة الرياضية المغلقة في درعا، وجاءت لتفعيل وتنشيط اللعبة خلال الشهر الكريم وشارك فيها خمسة أندية، وجمعت خبرات كرة اليد السورية بدرعا والقنيطرة الذين لا تزال أسماؤهم محفورة بحروف من ذهب في لعبة كرة اليد، والنتائج التي حققوها كلاعبين ومدربين لاتمحا من ذاكرة كرة اليد السورية.

وأقيمت اليوم عدة مباريات باليوم الختامي الأولى جمعت: قدامى نادي الشعلة وقدامى نادي العمال، والمباراة الثانية جمعت قدامى القنيطرة وفريق درعا البلد، وأقيمت مباراة ثالثة بخليط من جميع الفرق.

وقام بتحكيم المباريات فريق أنثوي ومجموعة من الحكام الذين اتبعوا دورة التحكيم المركزية التي أقيمت بالمحافظة.

وفي نهاية الدورة كرم الحضور الفرق المشاركة بدروع تذكارية.

حضر الدورة رئيس الاتحاد الرياضي بدرعا جهاد المصري وعضو الاتحاد الرياضي غسان صياصنة وإبراهيم نابلسي ومنذر فاعوري أعضاء الاتحاد السوري لكرة اليد.

ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية لكرة اليد ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية للرياضة للجميع ورؤساء أندية القنيطرة ودرعا البلد والعمال والعديد من خبرات كرة اليد في المحافظة..

ومن الأسماء التي شاركت بالدورة:

العميد هشام الشرع وعبد الرحمن أبازيد وعضو اتحاد اليد إبراهيم نابلسي وفايز فحيلي والمهندس بلال البرماوي وعضو اتحاد اليد منذر فاعوري والمهندس رياض شتيوي وأحمد برماوي وخيرالله عبدالقادر ومحمد البرماوي، وأحمد محاميد ويوسف برماوي وعدنان طلاع ومحمد حريري ومصطفى جرار.. مصطفى زيدان بالإضافة إلى منصور سويدان وإبراهيم حريري ورامي محاميد وعلي الفهد ومعن حمادي ومنى كلاس لاعبة نادي الشرطة والمنتخب الوطني.

محمد برماوي و عيد حاصباني وأكرم أبو العلايا وأمين أبو العلايا و زياد يونس، وأحمد برماوي وبدر أكراد وأحمد عياش وحسام الدهني ومضر العوض وابراهيم محاميد. وصافي أبو زريق ويمان غشام ووسيم أكراد وعبد الرحمن محاميد وبسام الرفاعي وإبراهيم محاميد ووليد الحريري وهيثم الطالب وهيثم العلي وشادي درويش ومحمد عبدالله وحسين الفاعوري وعلي هزاع وسمير الراشد و كمال الجلال وجمال الجلال ومحمد مبارك.

آراء من الدورة

الخبرة عبد الرحمن أبا زيد قال: الدورة كانت ناجحة بكل المقاييس ونتمنى دائما أن يكون هناك تجمعات بين الحين والآخر بين خبرات المحافظة من أجل مناقشة واقع اللعبة على كل الصعد.

بدوره إبراهيم النابلسي عضو اتحاد اليد أكد أن الدورة كانت مميزة لما ضمته من خبرات قديمة على مستوى اللعبة، ومشكور اتحاد اليد لتقديمه كرتين وهذا شيء إيجابي في سبيل تطوير اللعبة.

من جهته أحمد محاميد لاعب دولي سابق ومدرب نادي الجيش سابقاً أكد أن الدورة كانت مميزة لكن ينقصها التنظيم من حيث الجوائز وتحديد الأعمار، وكلنا أمل بأن تبقى مثل هذه الدورات لرؤية بعضنا بعضاً.