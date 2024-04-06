قواتنا المسلحة تدمر مقار للإرهابيين وآلياتهم وتسقط مسيرات لهم في ريفي حلب وإدلب

دمرت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة عدداً من مقار الإرهابيين وآلياتهم وأسقطت مسيرات لهم في ريفي حلب وإدلب.

وقال مصدر عسكري في تصريح: في إطار المهام الوطنية التي تنفذها قواتنا المسلحة الباسلة رداً على الخروقات والاعتداءات المستمرة التي تشنها التنظيمات الإرهابية على البلدات والقرى الآمنة ومواقعنا العسكرية، نفذت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب عدة ضربات نوعية مركزة ليلية ونهارية بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة استهدفت من خلالها مقار الإرهابيين وآلياتهم وعتادهم الثقيل، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين.

وأضاف المصدر: إن وحدة من قواتنا المسلحة تصدت لهجوم إرهابي بالطيران المسير حيث تمكنت من تدمير وإسقاط عدد من المسيرات ومنعها من الوصول إلى أهدافها.