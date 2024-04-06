وزير الكهرباء يستجيب لمطالب محافظة حماة تزويدها بثلاث ساعات وصل مدة يومين لسقاية القمح

حماة – محمد فرحة

نشرت “تشرين” قبل أسبوع من الآن موضوعاً صحفياً تحت عنوان ” ارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار يستوجبان إطلاق المياه لسقاية محصول القمح وشبكة ري حمص – حماة جاهزة.

أشارت فيه إلى ان موجة الحر الشديدة وانحباس الأمطار طوال الشهر الماضي جعلا محصول القمح في مأزق إن لم يطلق المعنيون المياه من سدي الرستن وبحيرة قطينة لإرواء المحصول في مواقع زراعته على شبكات الري.

وكان محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة قد اتصل مع وزير الكهرباء غسان الزامل من أجل زيادة ساعات الوصل لإتاحة الفرصة للمزارعين لسقاية محاصيلهم المزروعة بالقمح.

وقد استجاب وزير الكهرباء لمطالب محافظة حماة ولما نشرته “تشرين”، حيث تقرر زيادة ساعات الوصل لثلاث ساعات ولمدة يومين لإتاحة الفرصة لكل المزارعين الواقعة أراضيهم على طول شبكات الري، الأمر الذي ترك أثراً طيباً في نفوس المزارعين، ولاسيما أن مخصصات المازوت لم توزع بالشكل الأمثل للمزارعين والعديد منهم لم يستلمها بعد.

مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير توجه بالشكر لجريدة “تشرين” التي كانت سباقة في طرح الموضوع وضرورة فتح بوابات سدي قطينة والرستن لسقاية محصول القمح، وكذلك لمحافظ حماة على جهوده المبذولة، وتواصله مع وزير الكهرباء الذي استجاب بدوره ومنح المزارعين ٣ ساعات وصل و٣ قطع في مواقع زراعة محصول القمح.. والجدول المرفق يوضح كل ذلك.