“إيفرتون” للبقاء في البريميرليغ من بوابة “بيرناي” اليوم

تشرين:

أعرب شين ديتش، المدير الفني لفريق إيفرتون، عن ثقته في قدرة فريقه على البقاء ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، فيما يعتقد بأن ناديه يقترب من إنهاء مسيرته الخالية من الانتصارات في المسابقة العريقة.

ونجا إيفرتون من الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، يوم الثلاثاء الماضي، في مباراته الأخيرة بالدوري الإنكليزي، بعدما أحرز دومينيك كالفيرت-ليوين ركلة جزاء للضيوف قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، مسجلاً هدفه الأول مع الفريق منذ تشرين أول الماضي.

ويستعد إيفرتون لملاقاة ضيفه بيرنلي، الذي سبق لديتش أن تولى قيادته اليوم السبت، في مواجهة حاسمة على صراع البقاء بملعب (جوديسون بارك).

ولم يحقق إيفرتون أي فوز بالمسابقة منذ منتصف أيلول الماضي، عندما تغلب 2 / صفر على مضيفه بيرنلي في ملعب (تيرف مور) محققاً انتصاره الرابع على التوالي في ذلك الوقت.

وقال ديتش، الذي خاض فريقه 13 مباراة متتالية بالدوري الإنكليزي دون انتصار لأول مرة “لا يبدو أننا سبق لنا الفوز في 4 مباريات متتالية، وسجلنا بأريحية وحافظنا على نظافة شباكنا”.

وأضاف ديتش: “يبدو الأمر كما لو كان بالسحر، فأنت في طريق صعب والجميع يثير ضجة حول هذا الأمر. هذه هي الحياة في كرة القدم، ولكن يتعين عليك تصحيح هذه الأخطاء”.

وأوضح مدرب إيفرتون “لقد أظهرنا إشارات قوية للغاية في مباراة نيوكاسل لتصحيح الأمور. ينبغي علينا أن نواصل التفكير ورفع مستوى الأداء”.

وأمضى ديتش ما يقرب من 10 سنوات في قيادة بيرنلي قبل أن تتم إقالته في نيسان 2022، ليخلف فرانك لامبارد في تدريب إيفرتون في حزيران 2023

وشدد ديتش: “معرفتي جيدة جداً بإحصائيات وحقائق كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز وما يجب علينا القيام به لتحقيق الفوز. لم أصحح شيئا حتى الآن في هذه المرحلة، لكنني أعتقد أن لدي معرفة عميقة تشير إلى أنه عندما نعمل بشكل صحيح ونلعب بالطريقة التي ينبغي أن نلعب بها، يمكننا تصحيح الأمر وهذا ما سنفعله وتتطلع للقيام به”.

وقاد ديتش بيرنلي للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز وشارك الفريق معه في المسابقات القارية للمرة الأولى منذ 51 عاما، عندما قاده للحصول على المركز السابع في البطولة المحلية موسم 2017 / .2018

وتحدث ديتش عن إيفرتون قائلاً: “لا أراهم مختلفين كثيرًا الآن، إنهم يتمتعون بالشباب والطاقة، وببعض الكفاءة لقد أنفقوا الكثير من المال للتعاقد مع لاعبين من أجل محاولة البناء على ما حققوه الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى”.

واختتم مدرب إيفرتون تصريحاته قائلا:”يتعين علينا أن نعتني بأنفسنا ونقدم أداء يمكننا من خلاله التغلب عليهم”.

يذكر أن إيفرتون يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط”.