المهندس عرنوس يتفقد أعمال مشروع عقدة المواساة المرورية

دمشق- تشرين:

تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مشروع عقدة المواساة المرورية، واطلع على سير العمل في المشروع.

وخلال الجولة التفقدية التي شارك فيها محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي، استمع المهندس عرنوس إلى شرح مفصل عن المشروع الذي يعتبر من أهم المشاريع الخدمية والتنموية في دمشق كونه يسهم في حل مشكلة الازدحام المروري بالمنطقة التي تعد محوراً مهماً وحيوياً لوجود عدد من المشافي فيها.

واطلع المهندس عرنوس على أعمال الإكساءات النهائية بالمشروع من مد قميص إسفلتي للنفق والطرق المحيطة بالمشروع، وتنفيذ الأرصفة على جانبي الطرق وإكساء جدران النفق وتوسيع الطريق الصاعد من دوار المواساة باتجاه الشيخ سعد في المزة بإعادة توزيع الحارات المرورية وتركيب أعمدة وأجهزة الإنارة.

كما اطلع رئيس مجلس الوزراء على الساحة التي يتم تجهيزها خلف مشفى الأطفال، والتي ستكون استراحة ومكاناً لجلوس مرافقي المرضى، وعلى الحدائق العامة والمسطحات الخضراء التي تم تجهيزها في محيط المشروع.

وأكد المهندس عرنوس أهمية المشروع وضرورة الانتهاء من تنفيذه ووضعه في الخدمة وفق البرنامج الزمني والتنفيذي المحدد، وتذليل كل العقبات التي تعترض التنفيذ بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المنفذة.

ويمتد مشروع عقدة المواساة من عقدة الربوة وحتى عقدة 17 نيسان بطول 525 متراً ومقطعين مغلقين، الأول أسفل تقاطع مشفى الأطفال بإجمالي طول 100 متر والثاني أسفل ساحة المواساة بإجمالي طول نحو 90 متراً، وحارتين مروريتين في كل اتجاه داخل النفق وثلاث حارات مروريات في أعلاه بكل اتجاه.