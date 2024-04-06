لقاء حاسم بين خطاب والجهاد في دوري كرة الأولى في حماة اليوم

تشرين- هيثم العلي:

يسدل الستار اليوم على منافسات المجموعة الشمالية الدوري كرة قدم الدرجة الأولى بدوره الثاني، وقد ضمن الهلال من الحسكة صدارة المجموعة بـ11 نقطة بعض النظر عن نتائج اليوم يليه خطاب بـ7 نقاط وتنتظره مباراة مصيرية مع الجهاد لحجز البطاقة الثانية والجهد ثالثا بـ6 نقاط، بينما خرج النواعير من المنافسة واحتل المركز الرابع والأخير بـ4 نقاط.

وقد كانت نتائج الجولة الماضية فوز الهلال على خطاب بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما في ملعب حماة الصناعي، بينما تعرض النواعير لخسارة أمام الجهاد بهدف نظيف في ملعب السابع من نيسان في حلب.

ويلتقي اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة الخلاب مع النواعير في ملعب الجلاء في العاصمة دمشق، وخطاب في ملعب حماة الصناعي يستضيف الجهاد في تمام الساعة الثالثة عصراً.

لقاء مصيري

خطاب بحاجة لنقطة تعادل كي يضمن حجز البطاقة الثانية للقاء الحاسم المؤهل للدوري الممتاز مع أول المجموعة الجنوبية الشعلة أو الشرطة، لأن الهلال حجز البطاقة الأولى مسبقاً.

لكن الجهاد بحاجة الفوز ولا بديل عنه ليصعد للقاء الحاسم رفقة الهلال ، وأي نتيجة غير ذلك يعني عودته إلى الحسكة بخفي حنين منتظرا منافسات جديدة العام القادم.

مدرب فريق خطاب ياسر البني أكد لـ”تشرين” أن مباراته مع فريق الجهاد مهمة ومصيرية، وفريق خطاب جاهز من النواحي الفنية والبدنية كافة،

وسيدخل فقط للفوز بالرغم أن التعادل لمصلحته، لذا سنقدم إن شاء الله مباراة تكتيكية عالية المستوى لتحقيق نتيجة إيجابية، ونعمل لإسعاد جمهور خطاب ومحبيه، وسنخطف البطاقة الثانية المؤهله للدور النهائي المؤهل للدرجة الممتازة.

وتابع مدرب خطاب: نحن على بعد خطوة من هذا الإنجاز الكبير لمحافظة حماة، نسأل الله التوفيق لتحقيق هدفنا الذي ننتظره من بداية التحضير قرابة 6 أشهر.

ونتمنى من جمهور الهيبة ومن كل محب لنادي خطاب الحضور اليوم السبت إلى ملعب حماة الصناعي كي يساندوننا ويشجعوننا ويكونوا معنا في الفرحة المنتظرة.

وغداً ستختتم منافسات المجموعة الجنوبية بلقاءين الأول منهما يعد تحصيلاً حاصلاً بين النبك والمجد في ملعب النبك كونهما خرجا من المنافسة ولاسيما المجد الذي كان له أمل الجولة الماضية لو أنه فاز أو تعادل مع الشعلة لكن الشعلة تفوق عليه برباعية مقابل هدف، اما اللقاء الثاني فهو الأهم بين الشرطة والشعلة في ملعب الجلاء في العاصمة دمشق لأنه سيكون لتحديد المركزين الأول والثاني في المجموعة.

فالشعلة يتصدر المجموعة بـ11 نقطة يليه الشرطة بـ10 نقاط والمجد ثالثاً بـ5 نقاط والنبك أخيراً بنقطة واحدة.