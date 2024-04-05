جبلة يعمق جراح الحرية.. وأهلي حلب يقسو على الجيش في الدوري الممتاز

تشرين- سامر اللمع

عمق جبلة جراح فريق الحرية وتغلب عليه بخماسية بيضاء ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم ، وذلك في اللقاء الذي جمعهما في ملعب السابع من نيسان بمدينة حلب، تناوب على تسجيل الأهداف عبد الرحمن بركات في مناسبتين في د 17 و34 ومصطفى شيخ يوسف كذلك في مناسبتين في د 39 و52 واختتم اللاعب فواز بوادقجي مهرجان الأهداف في د85، وبهذا الفوز رفع جبلة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الحرية عند حدود 7 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

بالانتقال إلى ملعب الجلاء بالعاصمة دمشق تعرض الجيش لخسارة قاسية أمام أهلي حلب بخماسية مقابل هدف يتيم، حيث سجل أهداف الضيوف المحترف شادراك في د 20 وأنس دهان في د 36 وعزز حسن دخان تقدم الأهلي بعد دقيقة واحدة فقط من الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني تمكن محمد ريحانية من إضافة الهدف الرابع لفريقه في د61 واختتم زكريا عزيزة كرنفال الأهداف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة متقدماً للمركز الرابع لأول مرة في ترتيب الدوري هذا الموسم، بينما تراجع الجيش للمركز الثامن ب23 نقطة.

وإلى ملعب الباسل في اللاذقية حيث تمكن تشرين من تجاوز الوحدة بهدفين مقابل هدف سجلهما حسن أبو زينب وعماد الحموي من ركلة جزاء في د21 و70 توالياً بينما سجل البرتقالي ماهر دعبول في د 27، تشرين بهذا الفوز بقي وصيفاً ب35 نقطة والوحدة عاشراً ب18 نقطة.

وفي ملعب الصالة في طرطوس تعرض الساحل لخسارة جديدة أمام الكرامة بهدف لاثنين حيث لم يتمكن أصحاب الأرض من الحفاظ على تقدمهم بهدف براء ديار بكرلي الذي جاء بعد نصف ساعة من بدء اللقاء من ركلة جزاء، لكن الشوط الثاني كان كفيلاً للنسور بتسجيل هدفين في غضون 7 دقائق وتحديداً في د 70 و77 عبر اللاعبين أحمد المنجد وعبد السلام الرحمون، لتزداد معاناة الساحل في رحلة البقاء في الممتاز فقد بقي في المركز الحادي عشر وقبل الأخير ب13 نقطة بينما تقدم الكرامة للمركز السادس ب29 نقطة.

وإلى ملعب حماة البلدي حيث انتهى لقاء الطليعة وضيفه حطين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله سجل لأصحاب الأرض عدنان طومان في د 20 لكن فرحته لم تدم طويلاً حيث رد عليه حطين بهدف التعادل عبر سليمان رشو بعد دقيقة واحدة فقط .

وبهذا تراجع حطين للمركز الخامس ب29 نقطة والطليعة تاسعاً ب21 نقطة.

كما سيطر التعادل السلبي على لقاء حامل اللقب الفتوة والوثبة والذي جرى في ملعب الباسل في حمص، وبهذا رفع الآزوري نقاطه إلى 46 بينما احتل الوثبة المركز السابع ب27 نقطة .