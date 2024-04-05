العقاري يحدد فروعه العاملة يومي الأحد والإثنين القادمين
دمشق- تشرين:
أصدر المصرف العقاري قراراً بيّن فيه استمرار العمل يومي الأحد والإثنين في كافة فروعه وفق ما يلي:
في محافظة دمشق: فروع دمشق والحريقة والمزة يوم الأحد، وفرعا تعاوني والحريقة، يوم الإثنين.
وفي محافظة حلب: فرع باب جنين يوم الأحد، وفي فرع العزيزية يوم الإثنين.
في محافظة اللاذقية: فرع الكاملية يوم الأحد، وفرع تشرين، يوم الإثنين.
أما فروع حمص- حماة – دير الزور- طرطوس- درعا- السويداء- الحسكة- النبك- صافيتا- جبلة- بانياس، فستكون أيام الأحد والإثنين.
وبيّن العقاري أن القرار جاء بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء والذي حدد عطلة عيد الفطر بدءاً من 7/ 4 ولغاية 13/4، وعلى توجيهات الجهات الوصائية.