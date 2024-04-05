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العقاري يحدد فروعه العاملة يومي الأحد والإثنين القادمين

دمشق- تشرين:

أصدر المصرف العقاري قراراً بيّن فيه استمرار العمل يومي الأحد والإثنين في كافة فروعه وفق ما يلي:
في محافظة دمشق: فروع دمشق  والحريقة والمزة يوم الأحد، وفرعا تعاوني والحريقة، يوم الإثنين.
وفي محافظة حلب: فرع  باب جنين يوم الأحد، وفي فرع العزيزية يوم الإثنين.
في محافظة اللاذقية: فرع الكاملية يوم الأحد، وفرع تشرين، يوم الإثنين.
أما فروع حمص- حماة – دير الزور- طرطوس- درعا- السويداء- الحسكة- النبك- صافيتا- جبلة- بانياس، فستكون أيام الأحد والإثنين.

وبيّن العقاري أن القرار جاء بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء والذي حدد عطلة عيد الفطر بدءاً من 7/ 4 ولغاية 13/4، وعلى توجيهات الجهات الوصائية.

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