لقاء قمة بين تشرين والوحدة في دوري الممتاز

تشرين- سامر اللمع:

تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة عشرة ” الثامنة إياباً” من الدوري الممتاز لكرة القدم لفئة الرجال.

6 مباريات تبدأ صافرة بداياتها في الثالثة عصراً، لعل أهمها اللقاء الذي يحتضنه ملعب الباسل في اللاذقية بين تشرين وضيفه الوحدة، وكذلك لقاء ملعب الصالة الرياضية في طرطوس بين الساحل وضيفه الكرامة، وفي بقية اللقاءات الجيش في ملعب الجلاء بالعاصمة دمشق يلاقي أهلي حلب ، والطليعة في ملعب حماة البلدي يستقبل حطين، وملعب السابع من نيسان في حلب يستضيف لقاء الحرية وجبلة وأخيراً الوثبة في ملعب الباسل في حمص يقابل الفتوة المتوج باللقب مبكراً.

لقاء مهم

تشرين الوصيف ب32 نقطة يحاول توسيع فارق النقاط مع أقرب مطارديه جبلة، إذ بعد حسم لقب الدوري باتت الفرق تعمل على تحسين موقعها في لائحة ترتيب الدوري ليس أكثر وأغلبهم ضمن مكانه في الممتاز.

لكن الوحدة العاشر بـ17 نقطة يريد اليوم دخول منطقة الأمان أكثر بعدما عاش أجواء ضبابية في آخر الجولات، وفوزه على الساحل في لقاء الحسم جعله يتجرع دفعة وحافزاً معنوياً للبقاء في الممتاز بعدما كان يصارع للهروب من شبح الهبوط.

بهاء مستو مدير الفريق أكد لـ”تشرين” أهمية تحقيق الفوز على البحارة في أرضهم وبين جمهورهم وهم وصيفو البطل، اللقاء سيكون قوياً وندياً من لاعبي الفريقين الكبيرين، لذلك أتمنى أن ينفذ لاعبونا تعليمات الكادر الفني والتدريبي ويحالفهم الحظ لكسب النقاط الثلاث التي تضعنا في بر الأمان.

ذهاباً سيطر التعادل السلبي على النتيجة .

معركة البقاء

الساحل الحادي عشر وقبل الأخير ب13 نقطة بحاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية تنعش آماله بالبقاء بين الكبار، لكنه يعلم صعوبة إنجاز هذه المهمة ضد فريق مثل الكرامة والدي يحتل المركز الخامس ب26 نقطة، وحسب تأكيدات مدربه طارق جبان ل”تشرين” فإنه يسعى للاقتراب أكثر من المربع الذهبي بعد غياب طويل عن هذا المركز، فهو يريد تكرار سيناريو الذهاب عندما فاز في حمص بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب محمود الأسود الذي سيخوض تجربة احترافية في الدوري المصري مع الزمالك مدة أربعة مواسم.

للتعويض

الجيش السابع ب23 نقطة لا حول له ولا قوة، خسر الجولة السابق مع جبلة بهدفين ويسعى للتعويض أمام أهلي حلب الذي يسبقه الترتيب بمركز ورصيده 26 نقطة علماً أن لقاء الذهاب انتهى للأهلي بهدفين لهدف. فالأهلي تعادل الجولة الماضية مع الساحل وهو ما لم يكن يتوقعه واليوم عليه التعويض للاقتراب أكثر من مراكز المقدمة.

ندية

الطليعة التاسع بـ20 نقطة تعثر كثيراً في مرحلة الإياب وإدارته قدمت استقالتها وتم تعيين لجنة تسيير مؤقتة فهل تنجح في حلحلة الأمور؟ أم ستزداد الأمور صعوبة؟

وحطين الرابع بـ30 نقطة بدوره يحاول تحقيق الفوز وتعثر منافسيه تشرين وجبلة على مركز الوصيف فهل نشهد تحقيق الطليعة مفاجأة ويحرم الحيتان من ذلك؟ ذهاباً فاز حطين بهدفين لهدف.

فرصة أخيرة

الحرية الثاني عشر والأخير بـ7 نقاط إذا لم يحقق الفوز فسيثبت هبوطه بشكل رسمي إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، وجبلة يحاول استعادة مركز الوصافة في حال تعثر جاره تشرين، ذهاباً فاز جبلة بثلاثية نظيفة.