بأجواء كرنفالية انطلاق الدورة الرمضانية لقدامى كرة اليد

درعا- هيثم العلي:

انطلقت أمس فعاليات دورة قدامى كرة اليد الرمضانية في الصالة الرياضية في درعا وذلك لتفعيل وتنشيط لعبة كرة اليد خلال الشهر الكريم، وهذه الدورة تقيمها اللجنة الفنية لكرة اليد واللجنة الفنية للرياضة، بإشراف الاتحاد الرياضي “بمناسبة أعياد نيسان”، وبمشاركة 5 أندية من مدينة درعا هم: قدامى نادي الشعلة أ وب، وقدامى نادي القنيطرة وقدامى نادي العمال وقدامى نادي درعا البلد ويشارك فيها خبرات كرة اليد السورية ونجوم الزمن الجميل للعبة اليد في درعا والقنيطرة.

المباراة الافتتاحية جمعت فريق قدامى نادي الشعلة وقدامى نادي القنيطرة، والمباراة الثانية جمعت قدامى عمال درعا وفريق درعا البلد.

مع العلم بأنه سيتم بنهاية الدورة تكريم عدد من الرياضيين القدامى عرفاناً وتقديراً لما قدموه خلال مسيرتهم الرياضية بلعبة كرة اليد الذين سجلوا أسماءهم بحروف من ذهب على المستوى المحلي والخارجي ومثلوا منتخب سورية وأندية المحافظة .

ومنهم أحمد محاميد ويوسف برماوي و عدنان طلاع و بلال برماوي ومحمد حريري ومصطفى جرار ومصطفى زيدان والعميد هشام الشرع وعبدالرحمن أبازيد وعضو اتحاد كرة اليد حالياً إبراهيم نابلسي وفايز فحيلي ومنذر فاعوري والمهندس رياض شتيوي رئيس نادي الشعلة سابقاً وأحمد برماوي وخيرالله عبدالقادر ومنصور سويدان وإبراهيم حريري ورامي محاميد وعلي الفهد ومعن حمادي ومنى كلاس لاعبة نادي الشرطة والمنتخب الوطني.

إضافة إلى محمد برماوي و عيد حاصباني وأكرم أبو العلايا وأمين أبو العلايا وزياد يونس وأحمد برماوي وبدر أكراد وأحمد عياش وحسام الدهني ومضر العوض وإبراهيم محاميد وصافي أبو زريق ويمان غشام ووسيم أكراد وعبد الرحمن محاميد وبسام الرفاعي وإبراهيم محاميد ووليد الحريري.

وقام بتحكيم المباريات مجموعة من الحكام الذين اتبعوا دورة التحكيم المركزية التي أقيمت بالمحافظة .

الجدير ذكره انه حضر الدورة رئيس الاتحاد الرياضي في درعا جهاد المصري وعضو الاتحاد الرياضي غسان صياصنة، وإبراهيم نابلسي ومنذر فاعوري أعضاء الاتحاد السوري لكرة اليد.

والعديد من خبرات كرة اليد في المحافظة ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية لكرة اليد ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية للرياضة للجميع.

ورئيس اللجنة الفنية لكرة اليد في القنيطرة ورئيس نادي القنيطرة والعمال.