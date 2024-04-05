إنتاج الرغيف مستمر خلال العطلة في جميع مخابز الحسكة

الحسكة- خليل اقطيني:

تستمر المخابز الآلية التابعة لفرع السورية للمخابز في محافظة الحسكة، والمخابز الاحتياطية التي تعمل بإشراف الفرع، بالعمل خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وخلال أيام العيد، من أجل إنتاج الرغيف لسكان المحافظة.

وذكر مدير فرع الشّركة السُّورية للمخابز يوسف الحمد: أنّ الفرع قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير مادة الخبز للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وأبرز هذه الإجراءات عمل جميع المخابز الآلية التابعة للفرع والاحتياطية التي تعمل بإشرافه بكامل طاقتها الإنتاجية، وقيام هذه المخابز بإنتاج كميات تزيد على الكميات المُقرّرة في الخطة الإنتاجية.

كما قام الفرع بتوفير حاجة المخابز الآلية في المحافظة من المستلزمات الضرورية للعمل والإنتاج، ولاسيما الطحين والخميرة والملح.

مبيناً أنّ عدد المخابز الآلية العاملة التابعة لفرع السورية للمخابز في الحسكة تقلّص إلى 4 مخابز آلية فقط، مُوزعة على مختلف مناطق المحافظة، وذلك نتيجة لخروج ثمانية مخابز آلية عن السيطرة بسبب الاحتلال والإرهاب، إضافة إلى خروج مخبزي رأس العين الآلي والمناجير الاحتياطي كلياً من الخدمة، من جراء العدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية في شهر تشرين الأول من عام 2019.

كما قام طيران المحتل الأميركي بتدمير مخبز الشدادي الآلي، ومن ثم مخبز الباسل في حي غويران جنوب الحسكة إبان أحداث سجن الصناعة في شباط من عام 2021.

وأوضح الحمد أنّ المخابز التابعة لفرع السُّوريّة للمخابز في محافظة الحسكة حالياً، تعمل بواقع ورديتي عمل، وتزيد الطّاقة الإنتاجية لهذه المخابز على 105% شهرياً عن الطّاقة الإنتاجية المُقررة في الخطة.