تشكيل لجنة تسيير أمور لإدارة مجلس نادي الطليعة الرياضي

تشرين – سامر اللمع:

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام اليوم قراراً بتشكيل لجنة تسيير أمور في نادي الطليعة الرياضي في حماة مؤلف من الدكتور محمد عبد الكريم رئيساً وعضوية كل من حسان جزار ومحمد سعيد الأسود وياسر دبيس وحسن الطرن.

تشكيل هذه اللجنة جاء بعد استقالة رئيس النادي خالد زكية على خلفية النتائج السيئة لفريق رجال كرة القدم، إضافة إلى ضعف الموارد المالية وعدم القدرة على دفع مستحقات اللاعبين.

عبد الرزاق زيتون رئيس تنفيذية حماة أكد لتشرين أنه تم قبول استقالة مجلس إدارة نادي الطليعة، وبدورنا كلجنة تنفيذية نشكرهم جميعاً على كل ما قدموه خلال الفترة الماضية.

وبما يتعلق بمستحقات لاعبي فريق رجال كرة القدم أشار زيتون إلى أن مستحقات اللاعبين ستدفع في القريب العاجل، وسنصل إلى طريقة مناسبة لتأمين الأموال، ولن يبقى لأي لاعب ذمة مالية في النادي مع انتهاء الموسم.