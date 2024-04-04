سيدات الهلال يتوجن بلقب دوري كرة القدم

تشرين – إبراهيم النمر:

توّج نادي الهلال بلقب الدوري السوري العام للسيدات بكرة القدم، بنسخته الخامسة للمرة الاولى في تاريخه، بعد تغلبه على سيدات فيروزة بخماسية بيضاء قبل ختام المسابقة بجولة واحدة.

أحرزت أهداف الهلال كل من اللاعبات إلهام أوغلان وآية محمد هدفين لكل لاعبة، فيما وقّعت على الهدف الخامس هلز حاجي في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب البوتشي في العاصمة دمشق، وبفوزه نال الهلال اللقب برصيد خمس وعشرين نقطة، بفارق نقطتين عن نادي محافظة حمص صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فيروزة عند النقطة التاسعة عشرة في المركز الثالث.

يذكر أن الهلال توّج باللقب من خلال مشاركته للمرة الثانية في الدوري حيث حصد في تجربته الاولى المركز الثاني الموسم الفائت.

مدرب الفريق الكابتن أحمد الصالح أكد لتشرين أن التتويج باللقب جاء عقب تكاتف الجميع إدارة وكادراً ولاعبين ، وهذا الهدف كان مخطط له سابقاً، ولن تتم الفرحة إلا بتأهل فريق رجال الهلال إلى الدرجة الممتازة، فهو سيخوض لقاء ختاميا في الدور الثاني يوم السبت مع النواعير في ملعب الجلاء بدمشق قبل خوضه اللقاء الحاسم مع ثاني المجموعة الجنوبية الشعلة أو الشرطة وتتضح الصورة أكثر عندما يلتقيان الأحد على الملعب ذاته.