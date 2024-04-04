القادري في مؤتمر عمال النقابات المستقلة الروسية: الارتقاء بالعلاقات العمالية بين سورية والعرب وروسيا

أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن المشاركة في أعمال المؤتمر الثاني عشر لاتحاد عمال النقابات المستقلة في روسيا ستشهد دفعاً للعلاقات الثنائية بين عمال سورية والعرب وعمال روسيا.

وقدم القادري خلال كلمته أمام المؤتمر الذي انعقد في موسكو اليوم المباركة لعمال وشعب روسيا على نجاح العملية الديمقراطية في الانتخابات الروسية الأخيرة، وفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتخابات.

ونقل القادري في كلمته أمام المؤتمر التعازي الحارة إلى شعب وعمال روسيا بضحايا الهجوم الإرهابي المجرم الذي تعرض له أحد مراكز التسوق في العاصمة موسكو، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب والقضاء عليه ومعالجة تداعياته وفضح مموليه وداعميه تتطلب تعاون جميع الدول، وما تعرضت له سورية من حرب إرهابية ظالمة وإجراءات قسرية يكشف الوجه الحقيقي للمتشدقين بالحرية وحقوق الإنسان.

ودعا القادري إلى تقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاكم الدولية جراء ما اقترفته أياديهم من إبادة جماعية واستهداف عشوائي للمدنيين، إضافة إلى احتلاله للجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية والاعتداءات المستمرة على المنشآت المدنية السورية.