صباغ يقدم واجب العزاء بشهداء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق

قدم رئيس مجلس الشعب حموده صباغ وعدد من أعضاء المجلس في مبنى السفارة الإيرانية بدمشق واجب العزاء بشهداء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية منذ أيام.

وخلال لقائه السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري في السفارة الإيرانية أعرب صباغ باسم مجلس الشعب عن استنكار وإدانة المجلس لهذا العمل الإرهابي الغادر والجبان، متوجهاً بأحر التعازي وأسمى التبريكات لإيران الصديقة قيادة وبرلماناً وحكومة وشعباً باستشهاد كوكبة من أبطال المقاومة ومجدداً التأكيد على أن طريق سورية وإيران واحدة هي المقاومة حتى تحقيق النصر.

وفي تصريح للإعلاميين، قال صباغ: “إن العدوان الإرهابي الغادر والجبان الذي نفذه كيان الاحتلال الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية وغيره من الممارسات المخالفة للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية والدبلوماسية لن تثنينا عن الصمود والوقوف في وجه هذا الكيان السرطاني الغاصب”.

وتلا ذلك جولة قام بها رئيس المجلس والسفير أكبري على معرض رسومات داخل السفارة يضم لوحات تعبر عن فكرة صمود الشعوب والمقاومة وصوراً للشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان على القنصلية.