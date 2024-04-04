دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستمرار في تغذية الصرافات.. المركزي يوضح آلية عمل المصارف العاملة وشركات الصرافة خلال أيام العطلة

دمشق- تشرين

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم تعميماً أوضح بموجبه آلية العمل في المصارف العاملة وشركات الصرافة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

ووفق التعميم، يتوجب على كل مصرف فتح فرع واحد على الأقل من فروعه العاملة في كل محافظة يوم الإثنين الـ 8 من الشهر الجاري حصراً لتنفيذ عمليات تنظيم تعهدات التصدير وتنفيذ عمليات السحب المرتبطة بها وعمليات الإيداع لبعض الجهات التي تتطلب طبيعة عملها القيام بذلك دون تنفيذ أي عمليات سحب أخرى مع ضرورة إعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف بالفروع التي تفتح يوم الإثنين مباشرة في أول يوم عمل يلي العطلة المذكورة.

ودعا المركزي المصارف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستمرار في تغذية الصرافات الآلية لتمكين العملاء من سحب مستحقاتهم عبرها خلال فترة العطلة وعدم الإخلال بحقوق العاملين لدى هذه المصارف وتعويضاتهم.

وفيما يخص شركات الصرافة بين المركزي أنه يعود لإدارة الشركة الخيار في التوقف أو الاستمرار بمزاولة أعمالها وفقاً للأنشطة المسموح لها بممارستها بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وذلك خلال أيام عمل شركات الصرافة الواقعة ضمن فترة العطلة مع ضرورة الالتزام بساعات الدوام الفعلي المحددة لكل مؤسسات الصرافة وإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف خلال أول يوم عمل يلي العطلة المذكورة في حال تم اتخاذ القرار بالعمل خلال العطلة وعدم الإخلال بحقوق العاملين لديها.

وبالنسبة إلى مصارف التمويل الأصغر، أشار التعميم إلى أنه يعود لإدارة كل مصرف الخيار في الاستمرار بمزاولة أعماله وفقاً للأنشطة المسموح له بممارستها خلال يومين على الأكثر من أيام العطلة مع ضرورة مراعاة الالتزام بساعات الدوام الفعلي وإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف خلال أول يوم عمل يلي العطلة المذكورة مع تحديد اليومين اللذين تفتح خلالهما، وتحديد الفروع والمكاتب التي تم استمرار العمل ضمنها خلال اليومين المذكورين وعدم الإخلال بحقوق العاملين لدى المصرف.

وكان مجلس الوزراء أعلن عن تعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 7-4-2024 ولغاية يوم السبت الموافق لـ 13-42024، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد.