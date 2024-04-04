«رمضانيات طرطوس القديمة» تختتم فعالياتها مساء اليوم مع استمرار السوق التراثي

طرطوس ـ وداد محفوض:

تختتم اليوم فعاليات “رمضانيات طرطوس القديمة” التي استمرت على مدى ستة أيام بأجواء ثقافية تراثية، تتماشى مع طقوس شهر رمضان المبارك، كالحكواتي وعروض مسرح خيال الظل وعرض لمنتجات تراثية محلية.

“تشرين” رصدت الأجواء المرافقة لهذه الفعالية في ظل وجود سكان المدينة الذين يسعون دائماً للحفاظ على هذه الطقوس منذ سنوات طويلة، والتي شكلت جزءاً من تراثهم الاجتماعي المفعم بالمحبة والألفة.

عائلات مع أطفالها حضرت عرض خيال الظل لفرقة ”ظلال طرطوس” عبروا عن مدى سعادتهم بمثل هذه الأجواء المحببة للأطفال والكبار وهذا العمل الذي عملت على تدريبه الأمانة السورية للتنمية إحياء لهذا العنصر الثقافي اللامادي الأصيل والمسجل على قائمة الصون العاجل في يونيسكو.

الحكواتي سرد عن القصص الاجتماعية والتاريخية المختلفة، وحكواتي الأطفال تناول في قصصه قيم الخير والصدق والوفاء، إضافة إلى نشاط الرسم على وجوه الأطفال برسومات جميلة، والأنشطة الثابتة كـ “شبابيك طرطوس” والمسرح التفاعلي ومعرض الحرف والمأكولات التراثية.

صانع الحلاوة صيّاح إدلبي، بيّن أن هذه الصناعة اشتهرت بها المدينة القديمة، فهو يقدم مختلف أنواع الحلاوة ومهنته متوارثة في عائلته أباً عن جد، واعتبر أن الفعاليات الرمضانية بادرة جيدة ليستطيع الشباب الجديد معرفة تراث آبائهم وأجدادهم.

شحادة حسون يمتهن صناعة عصير الخرنوب يدوياً والتي تعد إرثاً في العائلة قرابة المئة عام، لفت إلى أن فعالية “رمضانيات طرطوس” بادرة تعطي للمدينة القديمة الحركة والنشاط وتعكس الألفة والمحبة بين سكانها وحفظهم لتراثهم الأصيل.

مدير الأمانة السورية للتنمية في طرطوس هادي ضاهر أكد لـ”تشرين” أن رمضانيات طرطوس القديمة تختتم فعالياتها مساء اليوم، ومن المحتمل استمرار السوق التراثي لنهاية شهر رمضان المبارك، وذلك حسب إقبال الناس عليه .

وأوضح ضاهر أن هذه الفعالية تأتي استكمالاً للأعمال السابقة ضمن مشروع تنمية طرطوس القديمة، حيث تم في المرحلة الأولى تحديد الهوية للمنطقة والفهم العام للمدينة، ومن ثمَّ إقامة ورشة العمل التي خلصت إلى تبنّي أهداف الخريطة التنموية لها وإطلاق مبادرات، منها (حملة النظافة وإنارة المدينة كمخرجات لتلك الورشة)، إضافة إلى هذه الفعالية التي هدفت لإعادة إحياء طقوس شهر رمضان المبارك التي تميزت بها المدينة طوال العقود والسنوات الماضية والتعريف بأهمية المدينة القديمة والإضاءة على أهم المواقع فيها.